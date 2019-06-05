السكر يهددك بالسيلوليت

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حذرت مجلة "إيلي" الألمانية من أن الإفراط في تناول السكر يمهد الطريق للإصابة بالسيلوليت، الذي يُفسد جمال البشرة بسبب النتوءات غير المستحبة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن السكر يترسب في الخلايا الدهنية ويتمدد متسببا في ظهور نتوءات قبيحة المظهر تتخذ مظهر قشرة البرتقال، خاصة على الأفخاذ.

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وأضافت "إيلي" أن السكر يختبئ في العديد من الأغذية، ويظهر بمسميات مختلفة مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والديكستروز. لذا ينبغي إلقاء نظرة متفحصة على محتويات الأغذية لمعرفة محتوى السكر بها.

ومن ناحية أخرى أشارت "إيلي" إلى أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالسيلوليت؛ نظرا لأن النيكوتين يحد من سريان الدم ويثبط بناء الكولاجين - وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد - ما يعني ترهل الجلد وظهور النتوءات عليه.

وبالمثل يتسبب التوتر النفسي في إفراز هرمون التوتر المعروف باسم "الكورتيزول"، الذي يثبط بناء الكولاجين ويعيق عملية الأيض، ومن ثم تصبح الأنسجة الضامة أكثر إنفاذا للدهون، وبالتالي تقع البشرة فريسة سهلة للسيلوليت.