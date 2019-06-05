أسرار تنسيق مطبوعات جلد الثعبان.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تتربع مطبوعات جلد الثعبان (Snake Prints) على عرش الموضة النسائية في 2019 لتمنح المرأة إطلالة شرسة ومثيرة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية أندريا لاكيبيرج إن مطبوعات جلد الثعبان تغزو هذا الموسم عالم الموضة النسائية؛ حيث إنها تزين الفساتين والبلوزات والتنانير والسراويل والأفرول والأحذية والحقائب وحتى المايوهات.

وأضافت لاكيبيرج أن مطبوعات جلد الثعبان تمتاز بألوان طبيعية كالبيج والبني أو ألوان كلاسيكية كالأسود والأبيض والرمادي، بالإضافة إلى الألوان الصارخة كالأحمر بلون الطماطم والأصفر النيون الساطع والوردي الزاهي.

حس عال وذوق رفيع

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ومن جانبه أكد مستشار المظهر الألماني أندرياس روزه أن تنسيق مطبوعات جلد الثعبان يتطلب حسا عاليا وذوقا رفيعا، كي لا تبدو مبتذلة؛ لذا ينبغي أن تتسم الخامات بجودة عالية.

وأضاف روزه أن مطبوعات جلد الثعبان تتمتع بتأثير مفعم بالأنوثة والإثارة مع بعض الخامات مثل الشيفون والدانتيل، في حين أنها تتألق بطابع الروك مع الخامات الجلدية.

وبدورها أشارت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز إلى أن مطبوعات جلد الثعبان تتناغم مع الأسود والرمادي والبيج والأبيض العاجي، بالإضافة إلى الأزرق المميز للجينز.

وأضافت هانز أنه ينبغي الانتباه إلى المظهر العام؛ حيث ينبغي أن يتحلى باقي المظهر بالهدوء والبساطة لتجنب المبالغة والتكلف؛ نظرا لأن مطبوعات جلد الثعبان تخطف الأنظار إليها. وبناء على ذلك، ينبغي ارتداء القليل من الحُلي والإكسسوارات، على أن يتسم المكياج بالرقة والهدوء أيضا.