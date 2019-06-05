صور| زوجة صلاح وابنتهما "مكة" يتوجهان لأداء صلاة العيد بنجريج

توجهت زوجة محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أداء صلاة العيد، مع ابنتها مكة، مع أهل قرية نجريج، مسقط رأسهم، وسط حشد كبير من الأهالي.

ومنع تجمع أهالى قرية نجريج، أمام منزل اللاعب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بمسقط رأسه من الخروج لتأدية صلاة العيد فى ساحة القرية المخصصة لتأدية الصلاة فيها.

وبسبب احتشاد الأهالي، لم يستطع صلاح الخروج من منزله، ولم يؤدي صلاة العيد مع أهل قريته، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

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وقررت قوات الأمن، من إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل اللاعب، خوفًا من تزايد أعداد أهل القرية.

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