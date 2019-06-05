"كحك ومشاركة في الاستفتاء الدستوري".. مواقف ظهرت فيها سحر نصر مع حفيدتها

"أعز الولد ولد الولد".. هكذا يقول المثل، الذي لم يُفرق بين سيدة وأخرى، بين ربة منزل، أو عاملة، وإن كانت صاحبة منصب.

وتعد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من أبرز الوزيرات التي تعطي لحياتها العائلية جانبًا واسعًا، فضلًا عن مشاركتها معهما العديد من اللحظات، بين المنزل والعمل أيضًا.

واليوم شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، متابيعها، بمقطع فيديو جديد، وهي تصنع كحك العيد في المنزل، برفقة حفيدتها "لينا".

وأظهر المقطع التي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" وهي تُشكل الكعك من العجين، قبل طهيه، مُشجعة حفيدتها بقولها: "شاطرة بقيتي أشطر من نانا".

وعلقت وزيرة الاستثمار، على الفيديو: "العيد واحتفالاته ذكريات وعادات تتوارثها الأجيال.. ويبقى ما نفعله ونحن صغار محفورا في ذاكرتنا مهما مرت السنين.. لينا حفيدتي أثبتت مهارة وإتقان في عمل الكحك.. حفظها الله وحفظ كل أطفالنا.. كل عام وأنتم بخير".

ويرصد "هن" مواقف اصطحبت فيها الوزيرة حفيدتها:

الاستفتاء الدستوري:

مرتدية قبعة مزينة بألوان علم مصر، ومتشبثة بيد جدتها، ظهرت لينا، خلال الاستفتاء الدستوري، حيث جاورت جدتها، وزيرة الاستثمار، أثناء إدلائها بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات.

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جلسة تصوير:

في إطار الاحتفال بعيد الأم، خضعت الوزيرة "الأم والجدة" لجلسة تصوير عفوية جمعتها بابنتها وحفيدتها لصالح إحدى المجلات.

وأظهر المقطع المصور من كواليس الجلسة الذي نشرته المجلة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، لقطات عفوية للوزيرة مع ابنتها وحفيدتها، وتبادلهن القبلات أمام عدسات الكاميرا.

افتتاح مشروع:

اصطحبت الدكتورة سحر نصر، في ديسمبر الماضي، حفيدتها خلال افتتاح مشروع "شارع 306" في منطقة ألماظة لاستيعاب مشروعات الشباب.

وتربط "نصر" علاقة وثيقة بابنيها "أحمد" و"سارة" وحفيدتها "لينا"، تحدثت عنها سابقًا في حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "وظيفة أم من أكبر تحديات الحياة في الموازنة بين حياتها الأسرية والعملية، فقد كنت في بداية حياتي العملية حريصة على الموازنة بين ضرورات وأولويات حياتي، فأول عشر سنوات بعد زواجي تفرغت لتربية أولادي وكرست حياتي لهما لإيماني بأن السنوات الأولى تشكل شخصية الطفل وأخلاقه، وكنت في هذه المرحلة أكمل دراستي وبعد ذلك انتقلت إلى مرحلة الحياة العملية وأنا مطمئنة على أولادي لأني ربيتهما على الاعتماد على النفس".

وأشارت "نصر" إلى أن العلاقة التي تربطها بالحفيدة "لينا" هي الأكثر، إذ ولدت تلك الطفلة في نفس توقيت تكليفها بوزارة التعاون الدولي، والتي تعتبرها تميمة الحظ الخاصة بها، وتصف علاقتها بالحفيدة بأنها مميزة ولا تشبه أي مشاعر أخرى، مؤكدة: "أقضى كل إجازاتي معها".

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