الأكمام المنفوخة تضمن لكِ إطلالة مثالية في أيام عيد الفطر

تُعتبر الأكمام المنفوخة من الصيحات القديمة الجديدة في عالم الموضة. وعلى رغم أنّ هذه الصيحة كانت رائجة في الثمانينات، إلّا أنها عادت بقوة هذا الموسم بتصاميم عصرية ومتجدّدة. لذلك، لا تترددي في اعتماد هذه الصيحة في إطلالتك للعيد والمناسبات الرمضانية، كونها تُعتبر صيحة أنيقة، ومحتشمة. كما أنها تضفي على الإطلالة لمسة أنثوية ملفتة.

من هذا المنطلق اليك أبرز الطرق لارتداء الأكمام المنفوخة في رمضان.

• إعتمدي كارديغان بأكمام منفوخة بلون حيوي كالأصفر مثلاً الذي يُعتبر من أبرز ألوان صيف 2019، ونسّقيه مع باقي اللوك ليبدو عصرياً وأكثر تميّزاً.

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• لفستان السهرة، لا تترددي في اختياره بأكمام منفوخة لتضفي على إطلالتك أسلوباً عصريّاً وملفتاً.

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• لن تخلو إطلالاتك في رمضان من العباءة التقليدية الشرقية أو العباءة المفتوحة، فأيضاً يمكنك اعتماد هذه الصيحة لهذا الخيار.

• فستان محتشم بأسلوب القفطان سيبدو رائعاً بأكمام منفوخة، اختاري الألوان المرحة لمناسباتك في هذا العيد.

• إعتمدي إطلالة رمضانية كاجوال مع توب بأكمام منفوخة ونسّقي معه سروال تراوزر واسع أو تنورة متوسطة.

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