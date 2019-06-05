"فندي" في شنغهاي لعرض أزياء خريف 2019

انتقلت دار Fendi"فندي" إلى شنغهاي، بعد أن تم تقديم مجموعتها لخريف 2019 ضمن أسبوع الموضة في ميلانو، والتي انقسمت إلى عرضين؛ واحد خاص بالنساء والآخر بالرجال.

بالتفاصيل، اختارت دار فندي متحف Powerlong في شنغهاي، والذي تبلغ مساحته 23000 متر مربع، لعرض أوّل مجموعة مشتركة للنساء والرجال على الإطلاق. أتى هذا العرض كتكريم للفنان المبدع والراحل Karl Lagerfeld، لإحياء إرثه الخالد من بعد رحلة دامت 54 عامًا.

إطلالات مجموعة Fendi لخريف 2019، اكتملت بـ15 إطلالة جديد خصّصته المديرة الإبداعية Silvia Venturini Fendi. قدمت العلامة 5 خيارات جديدة للرجال و10 تصاميم للسيدات، بمناسبة أول عرض مشترك لها، حيث طغى روح التراث المعاصر.

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لاحظنا من خلال التصاميم الجديدة التي أضيفت إلى مجموعة فندي السابقة، وجود رسومات وكلمات تخص كارل لاغرفيلد والعلامة التجارية، كلمسات أيقونيّة للدار. هذه التفاصيل أتت لتكون بمثابة إعادة إحياء ذكرى هذا الفنان الراحل المبدع.

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الأسود وتدرجات البيج، من أبرز الألوان التي طغت على اللوكات الجديدة، ليأتي لوك واحد باللون الأحمر ويكسر من لوحة الألوان الهادئة، واللوكات بالإجمال ارتكزت على البزات، التنانير والفساتين الشفافة. السراويل تميّزت بقصتها الواسعة، والتي أرفقت بسترات من النقشة واللون عينهما، للتأكيد على التراث من خلال هذه التصاميم.

من جهة أخرى، استحوذ على انتباهنا شكل الياقة المروّس أو الـPointed Collar الأيقونيّة للدار وتصاميم Karl لفندي، والتي كانت حاضرة في تصاميم المجموعة التي عرضت في ميلانو (إضغطي هنا لمشاهدة الصور).

بالنسبة للأكسسوارات، رصدنا للمرة الأولى في مجموعة فندي الحقيبة التي تأتي على شكل Box، كما لاحظنا وجود بعض الحقائب بنسختها الجديدة. البوتس الطويل، حذاء الستيليتو وجوارب النيلون التي طبعت عليها علامة الدار... كلها تفاصيل أكملت اللوكات المعاصرة التي عكست تراث Fendi.



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