ماكياج ساحر لإطلالة مثالية وناعمة في أيام العيد

تقرّر غالبية السيدات خلال شهر رمضان الابتعاد قدر الإمكان عن الماكياج القوي والبارز، واستبداله بالماكياج الهادئ والناعم الذي لا يثقل البشرة، كونها افتقدت للسوائل والترطيب جراء الصوم، وبالتالي إثقالها بالماكياج سيرهقها ويسكّر المسام.

تعي كل سيدة السحر الذي يضفيه الماكياج على إطلالتها والتحسين الذي يفرضه على بشرتها، ليزيدها حيوية وأناقة، لذلك لا تستغني عنه في كافة الأوقات والمناسبات، بينما تلجأ الى درجات مختلفة منه وذلك بحسب المناسبة. وفي هذه الفترة من السنة تميل السيدة الى اختيار الماكياج الخفيف الذي يليق بالمناسبة وبصحة بشرتها في هذا الوقت. من هذا المنطلق اليك بعض الأفكار لتستوحي منها اطلالتك لهذا العيد وتبدين اكثر إشراقًا وجمالًا.

تبدأ عملية تطبيق الماكياج بخطوات أساسية وضرورية، فلا يمكنك الاستغناء عن غسل بشرتكِ وترطيبها جيّدًا بكريم مناسب وبعامل وقاية من أشعّة الشمس، مع منحه بضع دقائق ليستقرّ على البشرة قبل المباشرة بالماكياج.

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• إستغني عن كريم الأساس الكثيف واستبدليه بالـ BB Cream، اذ يمنحك التأثير نفسه والتغطية نفسها التي يمنحها كريم الأساس، إلّا أنّه أخفّ، لا يخنق المسامّ ويسمح للخلايا بالتنفّس بشكل طبيعيّ.

• إستعيني بالكونسيلر من أجل تظليل محيط العينين، اختاري الكونسيلر القلم، فهو سهل التطبيق، ووزّعيه بطرف الاصبع بطريقة التربيت لا سحبًا على المنطقة الرقيقة حول العينين.

• إختاري أحمر خدود كريميًّا ووزّعيه على تفاحتي الخدّين بطبقة خفيفة جدًّا، فالغرض إحياء الوجنتين ومنحهما لونًا حيويًّا وطبيعيًّا وليس تلوينهما.

• إختاري لعينيكِ ظلالًا ورديّة أو بيج أو نيود، وذلك حسب رغبتكِ بتركيبات مطفأة بدلًا من اللّامعة. ابدأي من الجهة الداخلية وتنتقلي بعدها إلى الجهة الخارجية، ومن ثم عليكِ ان ترسمي خطًا رفيعًا من اللون عينه أسفل جفنك السفلي وقريب من الرموش ما يمنح عينيك إطلالةً طبيعيةً وجذّابة

• إنتقلي الآن إلى حاجبيك، وقومي بترتيبهما وملء الفراغات فيهما باستخدام قلم مخصص للحواجب أو ظلال الحواجب بلون بني أو أسود، مناسب للون شعرك. ثم قومي بتحديد حاجبيك من الجهة الخارجية باستخدام خافي العيوب حتى تبرز بشكلٍ جميلٍ وطبيعيّ.

• مرّري طبقة خفيفة جدًّا من الماسكاراعلى أطراف الرموش الخارجية لتوسيع العينين ومنحهما النضارة والإشراقة.

• وأخيرًا، لا تنسي احمر الشفاه المرطّب بلون محايد موافق تمامًا للون شفتيكِ الطبيعيّ دون الحاجة إلى الغلوس أو محدّد الشفاه.

في المقابل، تفضّل فئة أخرى من السيدات ماكياجًا أكثر بروزًا ولكن في اطار ناعم أيضا، من خلال الاستعانة بصيحات الماكياج والألوان الخاصة للموسم، فيلجأن مثلًا الى الماكياج البرونزي كونه يلائم الصيف من جهة، ومناسبًا لمختلف ألوان البشرة. لذلك اليك الخطوات لتطبيق الماكياج البرونزي الأكثر رواجًا لهذا الموسم.

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تطبيق البرايمر على كامل الوجه

طبّقي أولًا البرايمر على كامل وجهكِ واتركيه دقائق حتى يجف.

ثم وزعي كريم الأساس المطابق للون بشرتكِ بواسطة إسفنجة أو فرشاة.

إلجأي الى الكونتر، وزّعي الهايلايت الأفتح من لون بشرتكِ بدرجة تحت العين وعلى امتداد الأنف والذقن والجبهة.

كذلك وزعي كريم الأساس الغامق على عظمة الخد وجوانب الأنف وبمحاذاة شعر الرأس وعلى عظام الفك، ثم ادمجيه جيدًا.

من بعدها استعيني بالبودرة السائبة تحت العين، وتحت عظمة الخد، ثم وزّعي البلاشر البرونزي على عظمة الخد.

أما لمنطقة تحت الحاجب، ولماكياج برونزي أنيق فيتم وضع ظلال عيون أبيض، بينما يفضل للجفن اختيار ظلال العيون البيج.

كما أنه لا غنى عن استخدام ظلال العيون البيج الغامق لعظمة الحاجب، أما على الجفن المتحرك وتحت الرموش السفلية فاختاري درجة متوسطة من ظلال العيون النيود.

لماكياج العين طبّقي الكحل الأبيض داخلها، ثم كثفي رموشك بـ الماسكرا، ولا تنسي اعتماد القليل من ظلال العيون الأبيض عند مدمع العين.

وأخيرًا عقب تطبيق الإضاءة على عظمة الخد، قومي بتحديد شفاهكِ بأحمر شفاه ذي لون محايد أو نيود لامع، وتكونين قد حصلت على ماكياج برونزي أنيق للعيد.

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