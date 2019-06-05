أبراج يتميّز أصحابها بشخصية مؤثرة على مواقع التواصل

نعيش في عصر مواقع التواصل الإجتماعي التي وفّرت فرصًا مذهلة لعدد كبير من الأشخاص وجعلتهم يحققون شهرة كبيرة، كما انها وفرت لهم مدخولًا ماديًا لم يحلموا به يومًا.

المؤثرون على مواقع التواصل هم الذي يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي من اجل خلق إسم لنفسهم في مجال معين وهذا المجال عادة يملكون فيه خبرة كبيرة جدًا، كما أن المؤثر عليه أن يملك ما يميزه عن غيره كي يتمكن من جعل الاخرين يتابعونه ويصدقون ما يقوله لهم، فالمؤثر لا يملك الكاريزما فقط بل الخبرة والمصداقية والقدرة على الإستمرارية وإبتكار ما هو جديد ومميز بشكل دائم.

هناك اعداد كبيرة تدعي بأنها من المؤثرين ولكن الواقع هو أنهم قلة.. فالمؤثر هو عبارة عن حزمة متكاملة من الإبداع والكاريزما والخبرة والتجدد، وفي السطور التالية نستعرض الأبراج التي يمكنها أن تبرع تمامًا في هذا المجال.

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الجوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الجوزاء يبرع في هذا المجال، فهو يملك مهارات خرافية في التواصل، كما أنه يحب التفاعل والتواصل مع الاخرين عبر مواقع التواصل، كما أنه ذكي للغاية وبالتالي الاخرين يستمعون اليه والاهم من هذا كله هو أنه وبشكل دائم يتابع كل ما هو جديد في المجالات التي تهمه.

البرج هذا يحب الإستمتاع بوقته، وعليه هو يأخذ الاخرين معه في رحلة ممتعة ومسلية. العذراء يدرك بان التفاعل مع الاخرين هو مفتاح النجاح ولهذا السبب هو يتفاعل مع التعليقات بشكل أو باخر. البرج هذا دائمًا يعرف كيف يبقي الاخرين مهتمين بكل ما يقدمه.

الأسد 23 يوليو/ تموز - 22 أغسطس/ آب

من المنطقي أن ينجح الأسد في هذا المجال، فالبرج هذا يملك الكاريزما والشخصية الآسرة والساحرة. الاسد حزمة متكاملة والغالبية تتطلع اليه من اجل أن يقودهم، فهو قائد بالفطرة. كما أنه ذكي للغاية ويعرف كيف يحافظ على إهتمام الاخرين. وطبعًا الأسد يستمتع بكونه من المؤثرين فهو يحب أن يكون تحت الأضواء ومحط إهتمام الجميع، وعليه إستمتاعه بما يقوم به يظهر جليًا فيما يقدمه للذين يتابعونه وهذا ما يجعلهم يستمتعون هم بدورهم بما يقدمه. وطبعًا الأسد من الأبراج التي تملك تلك القدرة على جعل الاخرين يثقون بها وبالتالي هو لا يكسب حب وإعجاب المتابعين بل ثقتهم أيضًا.

الميزان 23 سبتمبر/أيلول - 22 أكتوبر/ تشرين الأول

الميزان برج يملك حس فكاهة من الطراز الاول، كما أنه يملك شخصية ساحرة ويتعامل مع المجالات التي تهمه بشغف كبير. المضمون الذي يقدمه للمتابعين مثير للإهتمام ويرضيه ويسليهم ويفيدهم في الوقت عينه.

وبما أنه برج دبلوماسي وحياته كلها تتمحور حول التوازن فهو يعرف تمامًا كي يبقي مضمونه إيجابيًا وممتعًا ومتجددًا. البرج هذا يعشق الحياة الإجتماعية، وعليه هو يجد متعة خالصة في التواجد على مواقع التواصل.

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القوس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني- 21 ديسمبر/‪كانون الاول

لا أحد يملك مضمونًا مثيرًا للإهتمام كالذي يملكه البرج هذا. القوس وبشكل دائم في مغامرة من نوع ما وعليه هو يقفز من مكان الى اخر، يختبر الامور الجديدة ويكون معارف جدد ويستمتع بوقته. البرج هذا يملك الكثير من القصص المثيرة جدًا للإهتمام ليرويها على مواقع التواصل.

في الواقع القوس يمكنه جني الكثير من المال من مواقع التواصل وذلك لان الشركات وبشكل دائم تبحث عن الذي يمكنه أن يوفر مضمومًا مختلفًا متجددًا بأفكار لا تنضب.. وهذا ما يملكه القوس.. الكثير من التجارب والمغامرات والقصص المثيرة جدًا للإهتمام. القوس يملك العناصر الاساسية للمؤثر النجم، الكاريزما، المصداقية والثبات والإستمرارية.

الجدي 22ديسمبر/ كانون الأول - 19 يناير/ كانون الثاني

الجدي يمكنه أن يكون من المؤثرين الناجحين جدًا في المجال التي يشعر بالشغف تجاهه.. فالبرج هذا وحين يجد ما يثير إهتمامه فهو ما ينفك يتعلم حول هذا الامر وذاك كما أن حماسته تجاه الموضوع لا تموت. البرج هذا ينشر وبإستمرار المضمون المثير جدًا للإهتمام كما أنه يملك ما يميزه وبشكل كبير عن غيره وهو أنه يعرف تمامًا ما الذي يتحدث عنه.

الجدي قائد بالفطرة كما أنه يملك عقلية رجال الاعمال وبالتالي يمكنه وبكل سهولة تحويل الشغف الذي يشعر به تجاه امر ما الى تجارة مربحة جدًا له.

الثور 20 أبريل/ نيسان - 20 مايو/ أيار

الثور برج يملك شخصية جدابة للغاية كما أنه يملك ذوقًا رفيعًا وبالتالي يمكنه توفير المضمون الجذاب والمميز وذلك لانه يوفر للمتابعين رحلة في عالم جميل وفاخر ومميز، فالبرج هذا معروف عنه بأنه يعشق الامور الجميلة والفاخرة.

وبما أنه برج ذكي للغاية فهو دائمًا يملك الافكار الجديد والمختلفة، كما أنه يملك الصبر للتفاعل مع المتابعين وجعلهم يشعرون بانه جزء هام ومميز من رحلته تلك. والاهم من كل هذا هو أنه يمكنه أن يرى الجمال والتميز في الامور التي يراه الاخرين عادية جدًا.

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