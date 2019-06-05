مضادات الاكتئاب ترفع خطر الإصابة بكسور الفخذ لدى كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
كشفت دراسة جديدة أن المسنين الذين يتناولون مضادات الاكتئاب أو المواد الأفيونية تزيد لديهم احتمالية تعرضهم لكسور في الفخذ بعد سقوطهم بأكثر من الضعف.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت في مجلة بريسكريبر الطبية الأسترالية، أن خطر الإصابة بكسور في الفخذ كان أعلى بكثير بين أولئك الذين كانوا يتناولون أدوية نفسية متعددة - المزاج والأدوية التي تحول دون وعي والتي تستخدم لعلاج الحالات التي تتراوح بين الاكتئاب إلى الخرف.
وقال الدكتور ديفيد هال أستاذ الأمراض النفسية والعصبية فى كلية الطب جامعة "كانبرا" "مضادات الاكتئاب والأفيونيات والأدوية المضادة للصرع والبنزوديازيبينات (التي تستخدم لعلاج القلق) ومضادات الذهان (والتي تستخدم لعلاج الفصام واضطراب ثنائي القطب) كلها تزيد من خطر الإصابة بكسور الفخذ، مشيرا إلى أن الجمع بينهما يزيد من خطر الإصابة إلى أبعد من ذلك، حتى 5 مرات فى حالة بدء تناول الأدوية المضادة للاكتئاب وأدوية القلق معا.
وذكر الباحثون أن خطر السقوط يمكن تقليله عن طريق الحد من تعاطي الدواء وممارسة المزيد واستخدام التدخلات الأخرى مثل العلاج المهني وعلاج الأرجل، ويعد الأستراليون هم من بين أفضل مستخدمي مضادات الاكتئاب في العالم, حيث يأخذهم حوالي 10% من البالغين كل يوم.
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