فوائد مذهلة للتمارين الرياضية عالية الكثافة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

ذكرت دراسة أن الإصابة بمرض السكر النمط الثانى في بعض الأحيان قد تؤدى إلى تراجع كفاءة وظائف القلب، ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن هذه الوظيفة يمكن استعادتها من خلال ممارسة الرياضة عالية الكثافة.

وقال الباحثون فى جامعة "أوتاجو" بنيوزيلاندا إن ممارسة التمارين عالية الكثافة، ربما تكون أفضل طريقة للوقاية من أمراض القلب بين مرضى السكر النمط الثانى، ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأن إحدى المشكلات قد تكون أن العديد من الأشخاص المصابين بالحالة يعانون من ضعف فى وظائف القلب، وبالتالى قد لا يتمكنون من التدريب بقوة كافية لتلقى فوائد هذا التمرين.

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وركزت الدراسة على فوائد التمارين الرياضية عالية الكثافة، وتنطوى على حركات سريعة وعنيفة، مثل الركض الشديد أو تسلق الأدراج (السلالم) مع فترات بديلة من التمارين الشديدة المعتدلة، مثل الركض أو المشى السريع .

ووجدت الدراسة أن المشاركين فى الدراسة الذين مارسوا تدريبات رياضية عالية الكثافة، أظهروا تحسنا فى وظائف القلب بعد 3 أشهر، وأن هذه النتيجة كانت دون أى تغييرات فى نظامهم الغذائى.

وقالت الدكتورة جينيفيف ويلسون، الأستاذ المشارك فى الدراسة، إن النتائج التي توصل إليها الفريق توضح أن التمرينات عالية الكثافة قد توفر وسيلة غير مكلفة وعملية لعكس أو تقليل فقدان وظيفة القلب الناتج عن مرض السكر النمط الثانى".