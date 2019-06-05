هل الزبادي المجمد أقل دسامة من المثلجات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يعتبر الكثير من الأشخاص العاشقين للحلوى والذين يحرصون على مراقبة عدد السعرات الحرارية، أن الزبادي المجمد يعد بديلا أقل دسامة للمثلجات(الآيس كريم). ولكن هذا ليس بالضرورة صحيحا.

ويقول مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية إنه نظرا لأنه لا يوجد وصفة محددة للزبادي المجمد فإن كمية الدهون والسكر فيه يمكن أن تختلف. إلى جانب أن السعرات الحرارية فيه تكمن في الأساس في أنها تضاف بغرض التزيين.

تبيع محال المثلجات الزبادي المجمد الشبيه بالمثلجات المخفوقة، مضافا إليه اختيارك من الزينة. وإلى جانب الفاكهة الطازجة، من أشهر المزينات صوص الشوكولاتة وقطع الشوكولاتة والكراميل والمكسرات وحلوى الجيلي.

وفي حين أن الفاكهة تحتوي على سعرات حرارية قليلة، فإن المتخصصين في استشارات المستهلك يقولون إن الزينة التي تشتمل على الشوكولاتة أو الكراميل يمكن أن تضاعف بسهولة عدد السعرات الحرارية في الزبادي المجمد ، ما يجعلها قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة بالمثلجات.