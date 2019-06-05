"علشان ما تحتاريش في الأعياد".. أفضل أماكن التنزه

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حيرة تقع فيها الأسرة، "أين نذهب في الأعياد"، لتعدد أماكن التنزه، ورغبة الأسرة في الخروج مع أبنائهم وللتخلص من حيرة اختيار المكان المناسب للتنزه، وتبحث الأم دائمًا عن الأماكن التي تسعد أولادها تقدم لك "هُن"، أفضل الأماكن المقترحة للتنزه.
قرية فجنون
فجنون أحد الأماكن النادرة في مصر، مخصص للترفيه والتعليم، يمكن للأطفال والآباء الاستمتاع، حيث يمكن ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها التلوين على الحائط أو اللعب بالطين، يوجد ملعب، بارات التسلق، حرب الألوان للأطفال، خبز العيش، وصناعة الفخار، كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل، الحمار أو الجمل، ويستقبل المكان زائريه ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
فاميلي لاند بالمعادي
الملاهي تتميز بوجود ألعاب تناسب جميع الأعمار، تفتح أبوابها من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة صباح اليوم التالي.
حديقة الحيوانات
وهي من الأماكن التي تحرص الأسر على زيارتها في الأعياد لرخص سعرها فهي تتناسب مع جميع الطبقات.
حديقة الأزهر
تُعد من أجمل حدائق القاهرة، حيث تتمتع بالمناظر الخضراء كما يمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من داخلها، بها العديد من المطاعم والكافيهات وأماكن ترفيهية مخصصة للأطفال.
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