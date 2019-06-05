إيفانكا ترامب تتميّزُ بقبعة بيضاء في المملكة المتحدة حفاظًا على الآداب

أطلّت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، بقبعة مميزة بيضاء اللون، خلال زيارتها كنسية "وستمنستر آبي"، التي شهدت تتويج ملوك بريطانيا منذ ألف عام.

وخلال اليوم الأول من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، تصدّرت ابنته إيفانكا الأخبار، بإطلالتها البيضاء مع قبعة مميزة من تصميم المصمم الأيرلندي الشهير فيليب تريسي، وضعتها على الجزء العلوي من جبهتها، وبدت وكأنها على وشك الانزلاق من على رأسها، مع ربطة كبيرة على الجانب الأيمن منها.

وارتدت إيفانكا تنورة وسترة بيضاء، من تصميم الإيطالية، أليساندرا ريتش، المصممة التي تُفضّلها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وشقيقتها بيبا ميدلتون، خلال زيارتها قبر الجندي المجهول، لوضع إكليلٍ من الزهور.

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وجاء ارتداؤها للقبعة أثناء زيارتها الكنيسة، كنوعٍ من الالتزام بالآداب، حيث اعتادت النساء الأوروبيات ارتداء قبعات عند حضور التجمعات الرسمية أو زيارة الكنيسة، لكن هذه العادة غير شائعة في الولايات المتحدة.!

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ووفق ما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مظهر إيفانكا ترامب كان جديدًا ولكنه ضروري، للدلالة على أنها تحترم عادات وتقاليد بريطانيا، أثناء مرافقتها الرئيس، وزوجته ميلانيا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر إلى كنيسة وستمنستر آبي.

ونقلاً عن الصحيفة، فإن إيفانكا اضطرت لوضع دبابيس ومشابك الشعر، حتى تمنع القبعة البيضاء من الانزلاق عن رأسها، خاصةً أن جزءًا كبيرًا منها كان يُغطي جبهتها، وأن مظهرها ذلك لاقى استحسان الكثيرين ممن شاهدوها.

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