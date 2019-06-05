فككت السلطات البرتغالية شبكة للاتجار بالبشر كانت تجبر النساء المستضعفات على ممارسة البغاء بأنحاء أوروبا بحسب الشرطة البرتغالية، التي أكدت أنه بعد تحريات استمرت لستة أشهر بدعم من وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" تم تفكيك تلك الشبكة.
وذكرت إدارة الهجرة والحدود في البرتغال أن العملية، التي أطلق عليها اسم "إل بايب"، أسفرت عن إلقاء القبض على ثمانية أجانب يشتبه في اتجارهم بالنساء لاستغلالهن جنسيا وغسيل الأموال والانتماء إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة، بحسب "سكاي نيوز".
وفي إطار هذه العملية التي نفذتها في المنطقة الشمالية في البرتغال، داهمت الإدارة 12 منزلا وفتشت 12 مركبة وصادرت مجوهرات وأموالا ووثائق مزورة، كما فتشت شركتين لتحويل الأموال ووكالة سفريات، وقالت الإدارة في بيان إن التجار، الذين عملوا في البرتغال وعدد من الدول الأوروبية، لجأوا إلى أساليب "الإقناع والمراوغة والتهديد" لابتزاز نحو 20 امرأة لا يمتلكن المال أو المساندة العائلية.
وأضافت "النساء كن وسيلة لجلب المال لدفع ديون أو عمولات فرضها زعيم العصابة الذي كان يتم التعامل معهن على أنهن أشياء وهو ما وفر مكاسب مالية ضخمة"، وتقول الأمم المتحدة إن الاستغلال الجنسي هو أحد أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك شبكة للعبودية وتحرير 20 امرأة في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.