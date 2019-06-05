لازم فلوس جديدة.. إتيكيت تقديم العيدية بين المخطوبين

يستعد الفتيات حاليًا لاستقبال عيد الفطر، بمظاهر كثيرة من الفرحة لعل أبرزها تنظيف المنزل وشراء ملابس جديدة والذهاب إلى الكوافير، كما أن الفتيات المخطوبات ينتظرن زيارة الخطيب التي غالبًا ما تكون في اليوم الأول من العيد للمُعايدة وتقديم العيدية.

وتقديم الهدية له بعض القواعد والأصول التي يجب مراعاتها، حيث عرضت بعضها ماجي الحكيم، خبيرة الإتيكيت، في حديثها لـ"هن".

- عادة يذهب الشاب إلى منزل خطيبته لإعطائها العيدية.

- وضع العيدية في ظرف مفتوح، ويكتب عليها كلمات بسيطة للمعايدة.

- لابد أن تكون النقود جديدة.

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- لا يشترط أن يحضر الشاب هدية معه في أثناء زيارته لخطيبته.

- يجب أن تتصل الفتاة بأهل خطيبها للمعايدة عليهم.

- تذهب الفتاة إلى زيارة أهل خطيبها لفترة قصيرة، وإحضار هدية معها.

- يجب أن تخرج الفتاة مع خطيبها في أماكن مناسبة مثل الأماكن المفتوحة أو الجلوس على النيل.

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