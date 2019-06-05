"يُكره الزواج في شوال" مقولة يرددها البعض.. هل هي صحيحة؟

يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك وبداية شهر شوال، إلا أنَ البعض يكرر مقولة أن "الزواج في شهر شوال مكره".

دار الافتاء المصرية، ذكرت في تقرير لها، أنَّه "لا يكره الزواج في شهر شوال، بل هو مستحب شرعًا"، مستشهدة بما قالته عائشة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان أحظى عنده مني" رواه مسلم.

وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" بعد ذكر الحديث: "فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، ونص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من اثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع".

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار"، نقلًا عن "البزازية": "والبناء والنكاح بين العيدين جائز، وكره الزفاف، والمختار أنه لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في شوال، وبنى بها فيه". وبناء عليه فالزواج في شهر شوال مستحب، ولا كراهة فيه.

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