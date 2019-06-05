أعراض الإصابة باحتباس البول عند النساء

يعد احتباس البول من المشكلات المزعجة التي تصيب السيدات وخاصة عند اجراء العمليات الجراحية أو عمليات الولادة، ويعد احتباس البول هو عدم القدرة على التبول بصورة طبيعية رغم امتلاء المثانة.

أعراض الإصابة بإحتباس البول

صعوبة التبول على الرغم من الرغبة والحاجة القويّة إلى التبول.

تحوّل لون البول إلى الون الأحمر، أو ميلانه للحمرة قليلاً.

زيادة الرغبة في التبول، حيث يتكرر ذلك في فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك فإن كمية البول التي يتم إخراجها في المرة الواحدة قليلة جداً.

الشعور بحرقة كبيرة وألم شديد خلال التبول.

ولمعالجة احتباس البول

شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم من أجل تقليل معدل الأملاح الموجودة في البول، وتنظيف المجاري البولية.

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التبول عند الشعور بالرغبة في ذلك، وعدم حبس البول لمدة زمنية طويلة.

تجنب التدخين والابتعاد عن شرب المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة.

شرب بعض الاعشاب المفيدة التي تعالج احتباس البول، مثل مغلي الزعفران، وعصير الجرجير.

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