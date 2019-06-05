طريقة تحميص الفول السوداني

الفول السوداني من السناكس الخفيفة التي يمكن إعدادها الخفيفة في المنزل، وعرض "هن" طريقة تحضير الفول السوداني في المنزل. تقشير الفول السوادني. وضع كوبين من الفول السوداني في طبق زجاجي. إضافة ملعقتين صغيرتين من الزبدة إليه على شكل نقاط. وضع الفول السوداني في الميكرويف لمدة دقيقتين والتحريك. Advertisements ثم إدخاله الميكرويف مرة أخرى لمدة دقيقتين إضافيتين. الاستمرار في الطهي، مع التحريك كل دقيقتين، حتى الوصول إلى ما قبل درجة الطهي المطلوبة بقليل، حيث يستمر الفول السوداني في الطهي عند إزالته من الفرن. الطهي لمدة 10 دقائق للتحميص الخفيف، أو 12 دقيقة للتحميص الداكن. تركه ليبرد لمدة 10 دقائق قبل أكله. ​

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