ترتبط العلاقة الحميمة عادة بالنوم، فتوصلت دراسة أمريكية من قبل أن قلة النوم تؤثر على العلاقة الزوجية بشكل سلبي، كما أن العلاقة تؤثر بشكل إيجابي على النوم، من حيث الاسترخاء، وتقليل الجهد والأرق.

وترصد "هن" تأثير العلاقة الحميمة على النوم:

- المساعدة على تقليل التوتر والإجهاد، بسبب إفراز هرمون "السيروتونين"، التي تزيد من الشعور بالراحة والإسترخاء.

- محاربة القلق والاكتئاب، فالعلاقة الحمية تعد نشاط بدني كممارسة الرياضة.

- تحفيز النوم:

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يفرز الجسم عند الوصول للنشوة خلال العلاقة هرموني، الميلاتونين ، والأوكسيتوسين، الذي بدورهم يحفزوا على النوم.

- تقليل الجهد:

أثبتت دراسة أجريت في جامعة أوتاوا في 2016 أن ممارسة العلاقة الحميمة قبل النوم تمنع الإستيقاظ، فضلًا عن تقليل الجهد.

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