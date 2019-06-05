بالصور| 9 مظاهر للاحتفال بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الفطر من بلد إلى آخر. هذه الجولة المصورة تعرض مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في بعض البلدان، وفقا لـ"DW" في تقرير سابق لها:

ليلة رؤية الهلال

في الليلة الأخيرة من شهر رمضان تبدأ استعدادات الاحتفال بالعيد، حيث تزين الكثير من النساء أيديهن بالحنة استعدادا للاحتفال في اليوم التالي. ويطلق على هذه الليلة اسم "ليلة الهلال" في الهند وباكستان.

مناسبة واحدة وطقوس متعددة

بثبوت رؤية هلال شهر شوال، يبدأ المسلمون احتفالاتهم بالعيد. وتختلف مدة عيد الفطر وطرق ومظاهر الاحتفال به من بلد لآخر، وتعد صلاة العيد طقساً أساسا من طقوس العيد.

استعدادات مبكرة

مع بداية شهر رمضان تبدأ تحضيرات العيد، إذ يقوم الكثيرون بشراء الملابس والحُلي والأحذية، ما يدفع التجار إلى إطلاق عروض مغرية. وتعد الحلويات والفاكهة المجففة من الهدايا المفضلة التي يتم تبادلها في فترة العيد.

زحمة العيد

يعتمد التقويم الهجري على رؤية الهلال، ما يعني أن معرفة موعد العيد يكون في الليلة السابقة. وهو ما يؤدي إلى تأخر الكثيرين في العودة إلى بلدانهم وبلداتهم كما هو الحال في إندونيسيا، ورغم الازدحام الشديد في المحطات إلا أن الأجواء مليئة بالبهجة.

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العيد في ألمانيا

في اليوم الأول من العيد يذهب معظم المسلمين في ألمانيا رجالا ونساءً إلى المسجد لأداء صلاة العيد، ويتم تخصيص غرف مستقلة بالنساء وأخرى بالرجال. وبعد الانتهاء من صلاة العيد، يقوم كثيرون بزيارة المقابر لمعايدة موتاهم.

من مظاهر العيد: الحلوى والهدايا

وجبة فطور العيد تكون عادة مميزة، كما أن حلويات تشكل جزءا رئيسيا من مظاهر الاحتفال بالعيد. ويتم تبادل الحلويات بين الجيران والأصدقاء. ويحصل الأطفال في العيد على هدايا العيد أو بعض المال والمسماة بالعيدية. ويرتدي الكبار والصغار ملابس جديدة.

وقت للمرح واللهو

التعبير عن الفرحة بالعيد تتخذ أشكالا متعددة، منها أيضا سماع الموسيقى والرقص واللعب والمرح وتبادل الزيارات ولقاء الأهل والأحبة.

بائعو الحلوى

في أيام العيد يزداد انتشار بائعي الحلويات المتجولين. ففي شهر رمضان لا يمكن لهؤلاء الباعة بيع منتجاتهم نهارا. ويسعد هؤلاء الباعة بحلول العيد ليتمكنوا من العودة إلى عملهم بشكل طبيعي وبيع منتجاتهم التي يزداد الإقبال عليها أيام العيد.

أضواء احتفالية

تستمر الاحتفالات في العيد لساعات متأخرة من الليل. وكما هو الحال في عيد الميلاد، يتم بيع أضواء خاصة لتزيين المنازل والمساجد والمباني العامة أيضا.