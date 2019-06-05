فوائد البقدونس

يقدم البقدونس العديد من الفوائد المذهلة للإنسان، فهو يساعد على موازنة نسبة السكر في الدم، وتحقيق توازن طويل الأجل في الوزن، كما يلعب دورًا رئيسيًا في منع الآثار التنكسية لمرض السكري على الكبد.

فيما يلي خمس فوائد لتناول البقدونس يوميا:

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تناول البقدونس يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان مثل الثدي والجهاز الهضمي والجلد والبروستاتا. البقدونس يحتوي على مستويات عالية من فلافونويد يسمى apigenin مع خصائص رائعة مضادة للسرطان، هو أيضًا مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة.

يحسين وظيفة المناعة

البقدونس قد يساعد في تعديل الجهاز المناعي. ثبت أن زيت البقدونس الأساسي يقمع استجابة مناعية مفرطة التحفيز، ما يجعله لاعباً رئيسياً في مكافحة الحساسية وأمراض المناعة الذاتية والالتهابات المزمنة.

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مضاد الالتهابات

يساعد البقدونس على تخفيف الألم والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل. يحتوي البقدونس على زيت متطاير يسمى الأوجينول الذي أظهر في الدراسات أن له خصائص قوية، مضادة للالتهابات وكذلك مضادة لالتهاب المفاصل ويمكن أن يوقف التورم في المفصل بشكل ملحوظ.

مكافحة المرض

يوفر البقدونس الحماية من مجموعة واسعة من الأمراض - من تصلب الشرايين والسكري وسرطان القولون إلى الربو.

يعتبر البقدونس مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، وهو عنصر رئيسي في العمليات التي تحيد الجذور الحرة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور هذه الأمراض.

حماية الأوعية الدموية

البقدونس مصدر جيد لأحد أهم فيتامينات ب: حمض الفوليك.

حمض الفوليك يساعد على تقليل الحمض الأميني وهو حمض يفرز بشكل طبيعي في الجسم، ولكن المستويات المرتفعة في الدم يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

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