طريقة عمل بسكوت جوز الهند

"بسكوت جوز الهند" من الحلوى، التي تفضل العديد من الأسر المصرية تناولها، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لمذاقه المميز.

وفيما يلي خطوات إعداد بسكوت جوز الهند، على طريقة الشيف أسامة السيد، التي نشرها سابقًا عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":-

المكونات

1 كوب زبدة لينة.

جوز الهند

1 ½ كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة بكينج صودا.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1 كوب سكر بني.

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة هيل (حبهان) مطحون.

2 بيض.

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طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 170 مئوية.

- تخفق الزبدة في العجان الكهربائي مع السكر البني والأبيض على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين.

- تخلط المكونات الجافة (دقيق- بكينج صودا- قرفة- هيل) في وعاء منفصل.

- يضاف خليط المكونات الجافة تدريجياً مع العجن.

- يضاف جوز الهند وتعجن المكونات حتى تتداخل تماماً.

- يقسم العجين إلى كرات صغيرة في حجم ثمرة المشمش.

-وترص في صاج فرن مبطن بورق الشمع على مسافات.

- يخبز البسكوت بالفرن -على الرف الأوسط- لنحو 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

- يترك ليبرد قليلاً ثم يُرص في طبق التقديم.

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