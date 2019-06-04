شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الجتماعي "فيس بوك".
وظهرت "يوسف" بقفطان مغربي، مفتوح كشف عن ساقيها، بلوني الأبيض والذهبي، وهي تقدم للسيدات طريقة عمل كعك العيد في المنزل.
وعلقت الفنانة: "الستات تعبانين طول رمضان اشتروا جاهز أحسن".
وكانت "رانيا"، قد وجهت رسالة مؤخرا للاعب ليفربول، والمنتخب الوطني محمد صلاح، عقب تتويجه بدوري الأبطال.
ونشرت "يوسف" صورة للاعب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُعلقة: "مبروك محمد صلاح دوري أبطال أوروبا، دايما بتدينا مثال في الإصرار والنجاح.. شرفت مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بقفطان مفتوح.. رانيا يوسف تُقدم طريقة عمل كحك العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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