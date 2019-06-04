كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها لوعكة صحية منعتها من الظهور على الشاشات خلال الفترة الأخيرة.
وغردت "وهبي" عبر حسابها على "تويتر": "عيد مبارك، ينعاد على الجميع".
وواصلت: "أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي، بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء".
ولم تشارك هيفاء وهب في أي عمل درامي، خلال شهر رمضان 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف عن حالتها الصحية: "خلوني بصلواتكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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