بالفيديو| وزيرة الاستثمار تصنع كحك العيد في المنزل برفقة حفيدتها

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، متابيعها، بمقطع فيديو جديد، وهي تصنع كحك العيد في المنزل، برفقة حفيدتها "لينا".

وأظهر المقطع التي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" وهي تُشكل الكعك من العجين، قبل طهيه، مُشجعة حفيدتها بقولها: "شاطرة بقيتي أشطر من نانا".

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وعلقت وزيرة الاستثمار، على الفيديو: "العيد واحتفالاته ذكريات وعادات تتوارثها الأجيال.. ويبقي ما نفعله ونحن صغارا محفورا في ذاكرتنا مهما مرت السنين.. لينا حفيدتي أثبتت مهارة وإتقان في عمل الكحك.. حفظها الله وحفظ كل أطفالنا.. كل عام وأنتم بخير".

وكانت الدكتورة سحر نصر، قد اصطحبت حفيدتها "لينا"، صاحبة الـ3 أعوام، في أثناء إدلائها بصوتها مؤخرا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات.

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