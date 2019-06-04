"صح عيدكم ".. تعرف على تهاني العيد باللهجات العربية المختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: في صباح العيد، تستيقظ على عدد من رسائل المعايدات، وقد تلتقي في يومك بكثير من الأشخاص الذين سيهنئونك بالعيد وقد تسمع تهانيا للمرة الأولى.. فكيف ترد على هذه المعايدات؟ نرصد لك وفقًا لما ذكرت شبكة "سي إن إن": البحرين: عساكم من عواده الرد: ينعاد علينا وعليكم بالخير. الجزائر: صح عيدك الرد: صح عيدكم السودان: القابلة على أمانيكم الرد: القابلة على أماني الجميع الصومال: Advertisements عيد وناقسن الرد: عيد وناقسن السعودية: من العايدين الرد: من الفائزين بلاد الشام: كل عام وأنتو بخير. الرد: وأنتو بخير. الإمارات: عساكم من العايدين الرد: ينعاد علينا وعليكم بالخير

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