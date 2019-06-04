جروح وحروق وبتر أصابع.. إصابات تسببها "صورايخ العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

يُقبل الأطفال على شراء الألعاب النارية من "البومب" و"الصواريخ" خلال العيد احتفالًا وابتهاجًا بتلك الأيام، لكن قد تتسبب تلك الألعاب في الكثير من الأذى والضرر وقد ينتج عنها إصابات مختلفة، وهناك بعض الإسعافات الأولية التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالات.

ومن أبرز الإصابات التي تسببها الألعاب النارية، الحروق بدرجاتها المختلفة، والجروح في الأيدي والقدمين، وجروح الأصابع، وإصابات العين، وفقًا لـ "Abs News".

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