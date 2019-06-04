تحذير للفتيات اللاتي يذهبن إلى "الكوافيرات" ليلة العيد.. قد تصابين بـ"الإيدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

مع انتهاء الساعات الأخيرة من شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر تتهاف العديد من الفتيات على "الكوافيرات"، استعدادًا لأول أيام العيد، لكّن البعض منهن ربما يجهلن الأمراض الجلدية الخطيرة التي قد تنتقل من شخص لشخص بسبب تبادل الأدوات المستعملة دون تعقيم.

الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية تؤكد مدى خطورة استعمال الأدوات التجميلية من شخص لآخر دون تعقيم، وتوضح طرق الوقاية من الأمراض الجلدية التي قد تنتقل لك بسبب صالونات التجميل.

مكواه الشعر والمشط:

تخبئ بداخلها مجموعة كبيرة من الطفليات والبكتريا أو صغار القمل الذي لا تُري بالعين المجردة ، وتسبب أيضا عدوي العنقوديات، لذا يجب على أصحاب المحلات تعقيم الفرشاة وأدوات تصفيف الشعر من شخص لآخر سواء كان لمكواة الشعر أو فرشاه الاستشوار أو الأمشاط.

ويفضل أن تجلب أدواتك الشخصية أو استخدامها بنفسك في المنزل، أو الانتظار والذهاب بعد الازدحام والتأكد من تعقيم الأدوات.

الباديكير والمانيكير وأدوان ملقاط الأظافر:

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ملقاط الأظافر "قصافة" أو مدبب الأظافر "مبرد" عند الاستخدام من شخص لآخر دون تعقيم يسبب أمراضا عديدة، مثل فيروس الورم الحليمي الذي يسبب أروراما سرطانية، نتيجة تفاعل البكتريا والفيروسات الناتجة من الطفليات والأجسام الصغيرة الحية عند الأظافر، بخلاف البكتريا التي تتعرض إليها اليد عند ملامسة الأشياء.

أدوات الميكب أب :

استخدام أدوات الميكب أب من شخص لآخر دون تعقيم، يسبب انتقال فيروسات وبكتريا تؤدي إلى حبوب شباب وحساسية، مثل أسفنجة البودرة أو فرش مظلل العين "الآيشادو" أو فرش محمر الخدود.

بينما محمر الشفاه "الروج"، من أخطر الأدوات الناقلة للفيروسات، بداية من أمراض اللثة والفم إلى أمراض الجسم، خصوصا إذا كانت تعاني من الجفاف وتنزف دماء فيمكن أن تسبب فيروس "القوباء" وفيرس "سي"، ولا يُفضل حتى تبادل أدوات المكياج بين الأخوة أو الأصدقاء.

أدوات تهذيب الحواجب:

بعض الأشخاص تكون بشرتهم حساسة تجاه أدوات نزع الشعر من الجسم ويمكن أن تخرج بعض الدماء، التي تسبب فيما بعد، بعض الأمراض الخطيرة، مثل الالتهاب الكبدي الوبائي "فيرس سي" أو مرض فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

لذلك لا بد أن تجلب أدواتك الشخصية، وخصوصا أدوات تهذيب الحواجب التي لا يتعدي سعرها 15 جنيها.