"إسكندرية صد رد".. إزاي تقضي يوم من إجازة العيد فيها بأقل التكاليف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت و تصوير- بسمة مشالي:

تتميز الإسكندرية بأجواء ساحرة تجعلك أكثر انسجاما وسعادة، فإذا كنت تخطط لقضاء عطلة العيد في مكان مميز وبأقل التكاليف، هناك عدة أسباب تجعلك تتجه إلى هناك.

1-الشواطئ المجانية

ـعددها 5 شواطئ مفتوحة لاستقبال الجميع وهم: شواطئ المكس، سيدي كرير، حليم، شهر العسل، الهانوفيل، رسوم الدخول مجانا، ويحق للأسرة أيضًا إحضار الشماسي والكراسي الخاصة بهم، واستخدام الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانًا، والاستمتاع بجميع الخدمات.

2- المتنزهات وحدائق

تضم المدينة 5 حدائق مختلفة يجمع أغلبها بين المناظر الطبيعية والتاريخ وهي حدائق قصر المنتزه الملكية، أنطونيادس، النزهة، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان.

وتأتي على رأس قائمة المتنزهات حدائق قصر المنتزه والتي يبلغ رسم دخولها للفرد 25 جنيهًا، كونها الأكثر تفردًا وجمالاً، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول كل من حديقة النزهة وحديقة أنطونيادس 5 جنيهات للفرد، وتبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان 5 جنيهات للفرد.

Advertisements

3- الأماكن الأثرية والأحياء المائية

لا يمكنك زيارة الإسكندرية دون أن يفوتك الذهاب لمنطقة بحري التي تقع فيها قلعة قايتباي الأثرية، ويُسمح فيها بالدخول بالطعام والشراب مع الحفاظ على نظافة المكان والمظهر الحضاري، وتبلغ أسعار دخول القلعة 20 جنيهًا للفرد و5 جنيهات للأطفال والطلاب.

عند دخولك الممر المؤدي للقلعة تجد الأرصفة مزينة بجميع أنواع الأنتيكات المصنوعة من الصدف البحري "القواقع" التي تبدأ أسعارها من 5 جنيهات، ويمكنك الاستمتاع أيضًا بجولة عن طريق "الحناطير" التي تتواجد بكثرة في تلك المنطقة، والتي تأخذك لنزهة في شوارع الإسكندرية.

وبجوار القلعة، يقع متحف الأحياء المائية الذي يمكن دخوله بتذكرة 5 جنيهات للفرد.

4-أشهر مطاعم السمك والوجبات الأخرى

تضم الإسكندرية مجموعة متميزة من مطاعم الأسماك خاصة بمناطق بحري والمنشية والمكس وأبو قير مثل "بلبع" للأطعمة البحرية وأسماك قدورة، بجانب مطاعم أخرى تقدم وجبات لذيذة متنوعة مثل سانتوريني اليوناني، وسي جل، وسلسلة مطاعم جاد، وأبو شقرة، وحسني للمشويات والمأكولات البحرية، وهولمس برغر، ومطعم محمد أحمد للفلافل والفول، وكبدة الفلاح، وأسماك شعبان، وألبان سويسرا، وأسماك حودة جوندول.