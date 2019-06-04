بالصور| حفيدتا هيفاء وهبي تتألقان بملابس عيد الفطر

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عدة لقطات مصورة لابنتيها، بملابس عيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "إنسجرام".

وظهرت الطفلتين رهف، مع شقيقتها الصغرى دانييلا، بفستانين منفوشين، بدرجات الأزرق، واعتمدت الطفلة الكُبرى على شعر منسدل، في حين ظهرت الأخيرة بتسريحة شعر مرفوعة.

وعلقت "زينب" على اللقطات: "عيد مبارك كل عام وأنتم بخير..ما شاء الله".

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يشار إلى أنه في عيد الأم الماضي، نشرت زينب، عبر خاصية "الاستوري"، كاتبة: "بعض الأمهات حرام فيهم كلمة أم، لأن كلمة أم بحد ذاتها مسؤولية ونعمة من ربنا، حرام تعطى لنساء فقط لأنهن أنجبن".

وأضافت: "اللي عنده أم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة، ما يتأخر لحظة، من إن يفديها بقلبه لو طلبت.. واللى انكتب عليه يكون عنده أم بالاسم فقط، لأنها امتلكت شرف إنجابه، وما قدرت قيمة ها الشرف ما يتأخر من إن يشكيها لرب السماء، ويتجنبها بكل تفاصيل حياته.. الدنيا عمرها ما وقفت على شخص، السعادة والراحة النفسية الحقيقية تكمن فى البعد، وبالآخر لو كان خير لبقى، كل حد أمه على قيد الحياة يروح يبوس إيدها، ويحمد ربنا بكل صلاة على نعمة وجودها بحياته، والله يخلّى أمهاتكم ويخلى لكم أطفالكم، ويحمى بناتى اللى أعطونى أكبر نعمة بالحياة".

واعتبر كثيرون هذا الكلام إسقاطا واضحا على والدتها هيفاء وهبي، بسبب رفض الأخيرة، أو عدم سعيها لرؤيتها، خاصة مع احتفالات هيفاء وهبي المستمرة منذ 10 مارس بعيد ميلادها برفقة أصدقائها في باريس.

وكانت "هيفاء" صرحت من قبل، خلال لقاءها مع الإعلامي توني خليفة على شاشة "LBC"، عام 1998، أنها حرمت من رؤية ابنتها، عقب تركها لزوجها الأول، والهروب إلى لبنان، للعمل بمجال الإعلانات.

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