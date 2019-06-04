مع قدوم عيد الفطر، تعتمد السيدة روتيناً جمالياً مميّزاً لأيام العيد، وتسعى إلى الظهور بأبهى إطلالاتها، والمحافظة على أناقتها ونقاوة بشرتها، خصوصاً انها تسعى لأن تبقى في كامل جهوزيتها لتلبية الدعوات.

تعتني السيدة ببشرتها ولباسها، وتولي اهتماماً كبيراً بشعرها، كونه من الركائز الاساسية لإطلالة أنيقة وساحرة. من هذا المنطلق اليك أبرز النصائح التي تساعدك في الحصول على شعر لامع وصحي وإطلالة ساحرة، قبل ساعات من حلول عيد الفطر.

قصّي شعرك

لمحبّات الشعر الطويل، تُعتبر الأطراف الأكثر تلفاً لأنها تتعرّض أكثر من بقية الشعر للحرارة والمواد الكيماوية. تقصّف الشعر يبدأ من الأطراف وينتقل تدريجاً نحو فروة الرأس. لذلك، ما عليك سوى قصّ بضع سنتمترات من أطراف الشعر أو أن تلجأي إلى تسريحة البوب الطويلة أو ما يُعرف بتسريحة الـLob التي تحافظين من خلالها على طول وصحّة شعرك. في المقابل، بإمكانك أيضاً اعتماد تسريحة الشعر المتدرّجة التي لن تعزّز إطلالتك فحسب، بل ستساعد على منح شعرك مظهراً أكثر كثافة.

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خفّفي غسله

يُعدّ الشامبو الجاف من الخيارات البديلة المثالية لغسل الشعر، كما انه يزيد من كثافته، لكن هناك أيضاً حدوداً لاستخدامه. كل ما عليك فعله هو أن ترشّي الشامبو الجاف مباشرة على جذور الشعر وأن تدلّكيه بأطراف أصابعك. وهذا سوف يجعل مظهر شعركِ حيوياً وكثيفاً، ويثبّت تسريحتك لأطول فترة ممكنة. في حين أنه من الأفضل التقليل من غسل شعرك، إذ إنّ غسله بالماء والشامبو لمرات عدة يزيد من تقصّفه وتلفه. لذلك، يمكنك تجربة طرق جديدة بين الغسلة والأخرى مثل اعتماد تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة العفوية أو الكعكة العالية، أو غيّري فِرق الشعر وأضيفي السبراي الذي يضيف إلى شعرك المزيد من الحجم ايضاً.

جدي طريقة أخرى لتلوينه

صبغ الشعر بما يقارب مرة في الشهر والإفراط في تفتيح الشعر باللجوء إلى الهايلايت، يتلف الشعر ويساهم في تقصّف أطرافه. فلا تترددي في اللجوء الى سبل جديدة مثل السبراي الملوّن أو الشامبو للشعر المصبوغ، بين كل صبغة وأخرى. في حين يفضَّل الحفاظ على لون شعرك عند الجذور والاستعانة بالهايلايت كل 3 أشهر فقط لـ إخفاء الشعر الأبيض وتفتيح البشرة. بالاضافة الى منح شعرك ألواناً ثلاثية الأبعاد، إذ تساهم في تكثيف شعرك.

حافظي على طبيعته

تمليس الشعر بصورة مستمرّة يعرّضه لحرارة مرتفعة وهذا يزيد من تلفه ويجعله أكثر جفافاً. استبدلي الشعر الأملس بتموّجات طبيعية، باستخدام الموس أو الـ«فير» العريض على حرارة منخفضة. إذا كان شعرك مصبوغاً، خيار الشعر المموَّج هو الأفضل لتخفيف استخدام الحرارة على الشعر. يمكنك بعد الاستحمام، أن تتركي شعرك يجفّ طبيعياً من تلقاء نفسه بنسبة 50 في المئة قبل استخدام المجفّف، واستعيني دوماً بكريم حماية الشعر من الحرارة قبل تصفيف شعرك.

شامبو خالٍ من الكبريت

ابحثي عن شامبو خالٍ من الكبريت كون هذه المادة مضرّة بالشعر، والجأي الى شامبو غني بمادتي البروتين والكيراتين، لأنهما يمنحان الشعر الترطيب اللازم ويمنعان جفاف الشعر ويمنحانه القوة واللمعان.

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استخدمي ماسكات الشعر مرتين أسبوعياً

لا تكتفي باستخدام بسلم الشعر، لا بل استخدمي ماسكات والجأي إلى الأقنعة التي تحتوي على زيوت طبيعية كزيت الأرغان وزيت جوز الهند وزبدة الشيا. ومن المستحسن ترك الماسك على الشعر ليلة كاملة قبل إزالته في صباح اليوم التالي.

تجفيف الشعر بطريقة معاكسة

يعزّز تجفيف الشعر كثافته، لكن سرعان ما تزول هذه الكثافة مع الوقت. لذلك، إعمدي الى تجفيف شعرك بشكل عكسي، ما يزيد حجم الشعر ويرفع جذوره فيبقى على حاله إلى حين غسله. إستخدمي أصغر فرشاة دائرية ممكنة لأنها الوحيدة التي ستصل إلى الجذور، على عكس الفرشاة العريضة التي تعمل على تمويج الأطراف فقط. شدّي بالشعر خلال تصفيفه بدءاً من الجذور بعكس اتجاه نموّ الشعر. احصري على اختيار خصل صغيرة من شعرك خلال تصفيفه للحصول على أفضل النتائج.

تنفيش الشعر

يساعد تنفيش الشعر في الحصول ليس فقط على شعر أكثر كثافة بإضافة المزيد من الحجم إليه. كذلك تساعد هذه الحيلة في تثبيت تسريحة الشعر لأطول وقت ممكن. إبدئي بخصل رفيعة وقومي بتنفيشها بواسطة المشط الخاص من الجهة الخلفية من أعلى إلى أسفل، من بعدها طبّقي السبراي على جذور الشعر ومشطي الخصلة بلطف حتى تتخلصي من الشعيرات المتطايرة.

خصلات الشعر المستعارة

من الحيل التي تستخدمها معظم السيدات لتكثيف شعرهنّ، خصلات الشعر المستعارة التي تعطي لشعرهنّ حجماً مضاعفاً ومظهراً جميلاً، بينما ليس من المحبذ المبالغة في الأمر كي لا يتضرر شعرك الطبيعي من ثقل الخصلات.

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