"بدلا من زحام كوافير".. خطوات بسيطة لصبغ الشعر في المنزل

زحام شديد في ساحات محلات "كوافير"، تتنظر فيه بعض النساء لعدة ساعات، حتى يعين دورهن في "النيو لوك" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، مهدرات وقت طويل ونقود ليست بالقليلة، يمكن توفيرها باعتمادهن على وصفات طبيعة لتغيير لون شعورهن في المنزل.

وفيما يلي خطوات بسيطة، يقدمها الدكتور عادل عبدالعال استشاري في كتابه "الطب القديم" وصفة طبيعية وفعالة لصبغ الشعر في المنزل.

مكونات صبغة الشعر الأحمر

30 جراما حناء خام.

30 جراما كركديه بودرة.

30 جراما بودرة قرض السنط.

10 جرامات نبات فوة الصباغين.

ويتم شراء تلك المكونات من العطار، وعجنها جيدا، وإضافة نصف كوب خل، ثم تركها على الشعر لمدة 6 ساعات.

المكونات صبغة الشعر الأشقر

25 جرامًا حناء خام

25 جرامًا كركم

20 جرامًا قرض السنط

15 جرامًا قشر الرمان

10 جرامات كاموميل

10 جرامات سنامكي

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وتخلط المكونات جيدا، ويتم عجنها بالماء والزبادي، وتوضع على الشعر بعد غسله وتجفيفه، وتترك لمدة 6 ساعات.

المكونات صبغة الشعر السوداء

15 جرامًا حناء خام

35 جرامًا بودرة نبات العفص

25 جرامًا بودرة قشر الرمان

25 جرامًا قرض السنط

وتوضع على الشعر لمدة 3 ساعات، ثم يغسل ويشطف بالتركيبة التالية:

30 مل زيت زيتون

20 مل زيت الخروع

15 مل زيت الجرجير

15 مل زيت جوز الهند

15 مل زيت حبة البركة

5 مل زيت الكاموميل

وتخلط جميع الزيوت، وتوضع على الشعر الناشف مرة يوميا، على أن يتم غسله لمدة يومين على الأقل.

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