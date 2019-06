كيف تنسقين إطلالة متميزة في عيد الفطر؟ إليك الخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، قدمت Dolce&Gabbana Beauty إطلالة خاصة بالمرأة العربية حملت عنوان Abaya2019. وقد تميزت هذه الإطلالة بمكياج يدمج بين لون بشرة مخملي خالٍ من الشوائب وعينين كثيفتين بلمسة باروكية بالإضافة إلى شفاه حيادية وخالية من اللمعان، حسب موقع "العربية".

لتطبيقها استعيني بالمستحضرات التالية من D&G:

- ابدئي بترطيب بشرتك بمستحضر مزود بعامل حماية من الشمس. جربي MILLENIALSKIN On-The-Glow Tinted Moisturizer SPF30، فهو يتميز بتركيبة خفيفة وخالية من الزيوت تحتوي على جزيئات عاكسة للضوء تخفي شوائب البشرة بشكل فوري.

- طبقي كريم الأساس Perfect Matte Liquid Foundation الذي يتميز بصيغته السائلة. فهو يؤمن الحصول على لون بشرة مثالي وخالٍ من اللمعان مع تغطية قابلة للتعديل. ثم استعيني بالكونسيلر MILLENIALSKIN On-The-Glow Longwear Concealer لإخفاء الهالات الداكنة وعلامات التعب بلمسة واحدة.

- استعيني بمستحضر تلوين الوجنتين The Blush in Mocha28 لإكساب البشرة إشراقاً نضراً وصحياً.

- حددي حاجبيك بقلم The Brow Liner in Mocha3 ثم استعيني بالآيلاينر Eyeliner in Chocolate10 الذي يتميز بدرجة لون ناعمة ولكن جذابة من البني الكثيف.

- اختاري ظلالاً كريمية لتظليل العينين. جربي Intenseyes Creamy Eyeshadow Sticks بألوان Bronze 4، Gold 6، وShimmer 7. إن تركيبتها السريعة التطبيق والسهلة الدمج مزودة بلمسة نهائية من البودرة مما يحافظ على ثباتها طوال اليوم. ثم استعيني بماسكارا Passioneyes Mascara Nero1 التي تعزز حجم الأهداب وتترك عليها لمسة نهائية لامعة وخالية من التكتل.

- لشفاه حيادية أنيقة، حدديها بقلم The Precision Lipliner in Cashmere 8، فدرجته الشفافة المائلة إلى الزهري غنية بزبدة الشيا المرطبة فيما تؤمن فرشاة تطبيقه نتيجة ناعمة وطبيعية. ويشكل أحمر شفاه Dolcissimo Matte Liquid Lipcolour in Honey 15 درجة لون حصرية للشرق الأوسط. وهو يتميز بلون شفاف دافئ وأنيق يزين الشفاه بعناصر ملونة كثيفة وخالية من اللمعان تحافظ على ثباتها لفترة طويلة.