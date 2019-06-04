"صلّي وفرّح العيال".. دليك لأشهر ساحات صلاة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مشهد المصريين بجميع الشرائح العمرية الذي يتوافدون على الساحات الشعبية، والمساجد الكبرى بالملابس الجديدة ذات الألوان الساطعة، وتكبيرات أطفالهم في مكبرات الصوت "الله أكبر ألله أكبر ولله الحمد"، ونسائهم اللاتي تسود على وجهن ملامح الفرحة والسعادة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، ضمن طقوس متجدّد لا تنتهي أبدًا.

يرصد لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز المساجد التي يمكنك الاستمتاع بقضاء صلاة عيد الفطر مع العائلة والأصدقاء بها وسط الأجواء الروحانية:

1-مسجد الصديق

يقع المسجد بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديد، ويتميز أحيانًا بأجواء فريدة تتضمن مشهد مرور الجنازة وزحامها ودموع من بها، بمشاهد البلالين وألوان البهجة وفرحة الآخرين بصلاة العيد .

2-مسجد يوسف الصحابي

يوجد مسجد الصحابي بميدان الحجاز، ويعتاد على توزيع عدد كبير جدًا من البالونات الملونة على المصلين من أعلى السطح.

3-مسجد مصطفى محمود

يقع المسجد بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وهو من أشهر المساجد التي تضم ساحات واسعة لأداء صلاة العيد.

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4-مسجد بلال

يوجد مسجد بلال بمنطقة المقطم، يوزع الحلوى والهدايا الرمزية على الأطفال فور انتهاء الصلاة.

5-مسجد العريفي

يوجد مسجد العريفي في منطقة النزهة الجديدة، ويتمز بتوفير الشخصيات الكارتونية للاحتفال مع المصليين والأطفال عقب الصلاة.

6-مسجد عمرو بن العاص

ويعد مسجد عمرو بن العاص الذي يقع في منطقة مصر القديمة من أشهر المساجد.

7-مسجد السلطان حسن

يوجد مسجد السلطان حسن بالقلعة، وتسود في أجواء البهجة ايضاً عن طريق توزيع الحلوى والبلونات.