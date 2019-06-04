زوجة تامر حسني تستعرض أناقتها عبر "إنستغرام" بصورة جديدة

شاركت بسمة بوسيل، مصممة الأزياء المغربية وزوجة المطرب تامر حسني، متابعيها عبر "إنستغرام" بصورة جديدة.
واستعرضت بسمة بوسيل أناقتها بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بنطال جينز ممزقا من الركبة ونسقت معه بلوزة طويلة باللون الأسود مصنوعة من الستان، وانتعلت حذاء أسود ذا كعب عالٍ.
أما من الناحية الجمالية أكملت زوجة تامر حسني إطلالتها بخلخال رفيع في الرجل، واعتمدت على شعرها القصير الانسيابي المنسدل على كتفيها، ولم تظهر ملامحها وجهها بشكل واضح في الصور.
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صورة الفنانة بسمة بوسيل بالحجاب تنال إعجاب مُتابعيها على "إنستغرام"
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