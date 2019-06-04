نصائح لاستمتاع الخاطب بفرحة العيد مع خطيبته وأسرتها

يعدّ «الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، والأمور التي يجب علينا اتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب اتباعها في الحياة العامة.

والأعياد فرصة رائعة لجمع شمل العائلات ونشر أجواء البهجة والسعادة والحب بين الجميع وبخاصة بين المخطوبين، لكن كيف يستمتع الخاطب بفرحة العيد مع خطيبته وأسرتها، تقدم خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية هالة العزب مجموعة من النصائح:

- على الخاطب إرسال رسالة عن طريق المحمول لتهنئة خطيبته وأسرتها بالعيد قبل موعده بيومين.

- مرافقة خطيبته لأداء صلاة العيد مع أسرتها.

- الذهاب إلى منزل خطيبته أول أيام العيد في الموعد المناسب لهم وتهنئتها هي وأسرتها.

- تقديم العيدية لخطيبته فمن الأفضل أن يحضر هدية خاصة بها أما إذا أراد تقديم نقود فيجب أن تكون جديدة ونظيفة ومن فئة ورقة واحدة، وتقدم في ظرف ملون أو في داخل هدية كقطعة من الأنتيك، لتصبح ذكرى جميلة بينهما.

- تقوم بالترحيب بخطيبها وتقديم واجب الضيافة له بنفسها لأن ذلك يدل على الاهتمام والتقدير.

- على الفتاة إرسال رسالة تهنئة إلى خطيبها لمناسبة اقتراب موعد العيد.

- زيارة الفتاة لأسرة خطيبها ثاني أيام العيد في الموعد المناسب لهم وتقديم التهنئة.

- الاهتمام بالظهور بأجمل شكل أمام خطيبها.

قد يهمك أيضا:تعرّفي على أبرز قواعد الإتيكيت في سهرات رأس السنة والأعياد

تعرفي على إليكِ أبرز قواعد الإتيكيت في المطاعم الراقية