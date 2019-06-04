تسريحات شعر مُستوحاة مِن النجمات لتتألقي بها في عيد الفطر

تلجأ كل سيدة إلى إطلالة مميزة تعزز من سحرها ورونقها، فمهما كان أسلوبكِ، كلاسيكيا، عصريا، أو بسيطا، اخترنا لكِ مجموعة من موديلات تسريحات شعر مناسبة لكِ لتعتمديها في عيد الفطر.

تألّقي في عيد الفطر لمحبات التسريحة المنسدلة، على طريقة أحلام التي اعتمدت شعر كيرلي مع إكسسوار على شكل بكلة برّاقة من الجانبين، واختارت العنود بدر تقريبا نفس التسريحة لكن مع تموّجات ناعمة أكثر واعتمدت بكلة على جانب واحد فقط، وفي حال لم ترغبي باللجوء إلى أي إكسسوار وتريدين اعتماد تسريحة منسدلة مميّزة، استوحي من الموديل الذي اعتمدته Priyanka Chopra إذ رفعت الخصلات الأمامية إلى الوراء مع إضافة القليل من الحجم عليها.

وللمرأة التي تفضّل اللجوء إلى تسريحة ذيل الحصان في يوم العيد، اخترنا لكِ موديل مستوحى من لوك نجوى كرم التي اعتمدت بوني تيل متوسط العلو مع ترك الخصلات الأمامية منسدلة.

وتألقت سيرين عبدالنور بتسريحة بوني تيل منخفضة ناعمة، تضيف لمسة من الأنوثة والرقي على اللوك، وإن اردتِ أن تلجئي إلى هذه التسريحة مع لمسة مرحة، استوحي من موديل شعر مهيرة عبد العزيز التي اختارت أن تتداخل الضفائر من الجوانب مع تسريحة بوني تيل، وبالحديث عن الضفائر، يمكنكِ أن تطلّي بلوك أنثوي ومرح في عيد الفطر 2019 من خلال اعتماد تسريحة شعر ليلى عبدالله، التي أضافت عليها إكسسوار على شكل عقدة بابيون. في نفس الإطار يمكنك أن تلجئي إلى أسلوب رؤى الصبان من خلال اعتماد تسريحة شعر منسدلة مع ضفائر صغيرة على الجانب.

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إن رغبتِ عزيزتي في اعتماد تسريحة الرفعة اختاري موديل ناعم منخفض مثل Deepika Padukone أم مثل بلقيس فتحي. أما إذا أردتِ اختيار تسريحة الرفعة العالية، الجئي إلى موديل شعر روان بن حسين، ويمكنكِ أن تعتمدي تسريحة نصف الرفعة على طريقة لجين عمران مع القليل من التموّجات، لتزيّني إطلالتكِ في عيد الفطر 2019.

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