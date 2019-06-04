قَصّات شعر قصير لإطلالة مُميَّزة في عيد الفطر من وحي النجمات

تصدّرت صيحة الشعر القصير موضة تسريحات الشعر لموسم ربيع وصيف 2019، وكان لافتا اعتماد النجمات العالميات لهذه الصيحة في أهم المناسبات وعلى السجادة الحمراء أخيرا، ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك نعرض أمامك بعض إطلالات النجمات اللاتي اعتمدن قصة الشعر القصير مع تسريحات مميّزة لتستوحي منها تسريحة شعرك الخاصة.

تشاريلز ثيرون

استطاعت تشارليز ثيرون منذ إطلالاتها الأولى أن تلفت أنظار المشاهدين لجمالها الساحر، وهي صاحبة ذوق جريء يسمح لها بالتغيير باستمرار بخياراتها. وأخيرا ظهرت تشارليز في مناسبة Critic’s Awards في لوس أنجلوس بشعرها الأشقر القصير الذي اختارت له تسريحة مميزة، وتركت غرّتها منسدلة من جهة واحدة فيما عمدت إلى تجديل خصلاتها القصيرة المتبقية وجمعها في عقدة واحدة من الخلف.

إيرينا شايك

عارضة الأزياء الشابة إيرينا شايك التي عُرفت بشعرها الكثيف والطويل والذي تتركه منسدلاً في أغلب الأوقات، ظهرت في مناسبة Annual Academy Awards التي استضافتها مدينة لوس أنجلوس في فبراير/ شباط الماضي، وتألقت بقصّة شعر قصيرة اختارت لها تسريحة ناعمة ومنسدلة.

نعومي كامبل

كذلك الأمر بالنسبة إلى عارضة الأزياء المخضرمة نعومي كامبل التي لطالما أبهرت الجميع بشعرها الطويل الداكن، حيث ظهرت في إحدى المناسبات في مدينة نيويوك أبريل/ نيسان الماضي بشعر قصير يغطّي الرقبة، واستطاعت أن تستحوذ على اهتمام الصحافة العالمية حيث تصدّرت إطلالتها مواقع التواصل الاجتماعي وأخبار المجلات والمواقع الإلكترونية.

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بيلا حديد

خلال حفلة الـMet Gala الذي استضافته مدينة نيويورك في مايو/أيار الماضي أطلت عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد بشعر قصير مع تسريحة مميّزة. بيلا التي تفتخر وتتباهى بشعرها الطويل تجرأة على اختيار تسريحة شعر لم تغطّ حتى رقبتها ولكنها استطاعت أن تظهر جمال القصة من خلال التسريحة والمكياج اللذين اعتمدتهما.

كريستين ستيوارت

منذ أن بدأت تعاونها مع دار شانيل وأصبحت الوجه الإعلاني لها، باتت إطلالات كيرستين ستيوارت أكثر جرأة وغرابة، ومؤخرا خلال ظهورها في حفلة الـMet Gala لفتت كيرستين أنظار الجميع بشعرها القصير الملوّن بخصلات شقراء وحمراء وبحاجبين الملوّنين بالأصفر والأبيض، وهي إطلالة جريئة تعجز كثيرات عن اعتمادها لكنها قصّة لافتة وغريبة.

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