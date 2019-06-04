صور| "تاء مش مربوطة".. فيلم قصير يرصد معاناة المستقلات من أرض الواقع

أنماط متباينة من الضغوط، تواجهها الفتيات المستقلات باستمرار، محاولات تخطي كافة العقبات، لتحقيق أهدافهن، لتوثق تلك القضية النسوية خلال فيلم قصير يحمل عنوان "تاء مش مربوطة"، لا يتجاوز الـ16 دقيقة، قدمه مجموعة من طلبة كلية الإعلام جامعة القاهرة، محققين به المركز الأول على مستوى مشروعات التخرج هذا العام بقسم الإذاعة والتلفزيون.

فكرة الفيلم القصير، استقر عليها "فريق إعلام" المكون مع 10 طلبة، بعد عرضهم لـ45 مقترحا متباينا لمشروع تخرجهم.

وتروي فرح أحمد حمدي لـ"هن"، أنهم اتفقوا على طرح قضية المستقلات، ذات الرواج المتزايد في الوطن العربي، والمستوحاة من معاناة شقيقتي زميلين لهما، تعيشان بمفردهما بعيدًا عن الأسرة بسبب التعليم والبحث عن الرزق، "اللي شجعنا للموضوع، إن مفيش عمل كان مغطي القضية دي قبل كدة بشكل كافي".

العمل درامي يتضمن 3 قصص حقيقة لفتيات قررن الاستقلال، يبرز خلالهن دوافع المرأة للاستقلال كاكتشاف الذات وموت المعيل لهن، وعلاقتهن بأسرهن، بالإضافة إلى الفروق في المعيشة قبل وبعد قرار الانفصال عن الأهل، والعقبات المادية والمعنوية بسبب الاستقلال، فضلًا عن نظرة المجتمع لهن.

وتجسد المستقلة الأولى حول نموذج الفتاة التي تعيش في شقة بمفردها وسط دعم أسرتها، والأخرى لشابة عشرينية تعيش وسط مجموعة من الفتيات في شقة إيجار، فيما أجبرت الأخيرة على الاستقلال بعد وفاة أهلها، وفقًا لحديث "فرح".

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"أصرينا إن الـ3 بنات تكون مستقلات بجد مش موديل ولا ممثلين".. كلمات مقتضبة أوضحت بها الخريجة العشرينية سعيهم لإنتاج العمل بمصداقية، خاصة أنه وقع الاختيار عليهن بعد إجراء مقابلة الـ52 فتاة لتحصلن على بطولة العمل، معتمدين على الإمكانيات الذاتية بداية من البحث وكتابة السيناريو والإخراج والتصوير والمونتاج، بميزانية لا تتجاوز الـ5 آلاف جنية، شاملة الانتقالات وتأجير أماكن للتصوير.

حالة من السعادة المختلطة بالفخر، تملكت فريق عمل "تاء مش مربوطة" بعد ثناء لجنة التحكيم بالكلية عليهن، وقدرتهن على إنتاج فيلم قصير احترافي دون تكاليف باهظة، تصدر قائمة مشروعات التخرج لعام 2019.

"الدنيا مكنتش سيعانا، ومتفائلين إننا هنقدر نقدم محتوى إعلامي محترم في القنوات المصرية والعربية، أول لما تُتاح لينا الفرصة"، بحسب "فرح".

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