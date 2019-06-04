- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -
برزت النجمة العالمية جينفر لوبيز في حفل توزيع جوائز مهرجان CFDA في نيويورك، حيث تألقت بإطلالة رائعة نشرت تفاصيلها مجلة "فوغ" البريطانية.
اختارت لوبيز أحد أحدث تصميمات رالف لورين، وتبخترت بحيوية متناهية لتستلم جائزتها كأيقونة للموضة، وهي الجائزة نفسها التي سبق أن فازت بها كل من ريهانا وليدي غاغا وكيت موس في السنوات السابقة.
حضرت لوبيز الحفل بصحبة خطيبها أليكس رودريغيز، مرتدية فستانًا من قطعتين منفصلتين، وهما الكروب توب والتنورة البرتقالية الواسعة ذات الذيل الطويل، التي منحتها إطلالة شبابية تنبض بالحيوية.
استوحت لوبيز إطلالتها من عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين، عندما سارت في حملة رالف لورين لخريف 1999، وسارت لوبيز في الصورة الظلية، بالكروب توب بقبة السلحفاة كقطعة أساسية بياقة مدورة مزركشة وأكمام طويلة، على التنورة الحريرية من قماش التفتا المعروف.
أحيت لوبيز بإطلالتها هذه ثقافة البوب الأسترالية بارتدائها الكلاتش الصغير باللون البرتقالي وأقراطًا براقة، واعتمدت قصة ذيل الحصان التقليدية لشعرها الأشقر الذهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر جينفر لوبيز تستلم جائزة أيقونة الموضة في حفل CFDA بإطلالة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.