تشكيلة فاخرة لهدايا مِن المجوهرات لعيد الفطر المبارك

يقترب عيد الفطر وينثر أجواء الفرح على الجميع، ولا بد لك من البدء في البحث عن أفكار هدايا من المجوهرات لكي تقدميها لمن تحبين أو حتى لكي تتزّيني بها في هذا اليوم مستكملةً إطلالة أزيائك بأرقاها وأفخمها من توقيع أههم دور المجوهرات العالمية، فالمجوهرات تعدّ من هدية ذات قيمة مزدوجة، معنوية ومادية في الوقت ذاته، لذا من المهم جدا انتقاؤها بكل دقّة.



جمعنا لكِ من هذا المنطلق ولكي نسهّل عليك عملية الاختيار، تشكيلة فاخرة من أفكار الهدايا من المجوهرات لعيد الفطر والتي تتنوّع بين الأساور، والخواتم، والقلادات والأقراط، ذات التصاميم المميّزة والفريدة لتضعيها بين يديك متيحة أمامك المجال لكي تختاري منها الهدية التي تناسبك في العيد.



خاتم من علامة «بالعربي»

يعرّف خاتم Maya Hob من علامة «بالعربي» عن الجمال الحديث للمجوهرات. هو مصنوع يدوياً من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا من الكلمة العربية «حب»، ونسّقيه مع بلوزة من الدانتيل الناعم وانثري سحرك أينما حللت.

خاتم من علامة مارتن كاتز

اخترنا لك من علامة مارتن كاتز Martin Katz هذا الخاتم الفريد من نوعه المصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا والمرصّع بأحجار التورمالين الرائعة من بارايبا التي تم تأطيرها بشكل جميل بأحجار الماس البراقة، يبدو رائعاً إذا ما ارتديته لسهراتك في الصيف مع فستان أسود ضيق وطويل بكتف واحد.

خاتم من علامة بوتشيلاتي

انتقينا لك كأفكار هدايا للعيد هذا الخاتم من علامة بوتشيلاتي Buccellati المستوحى من سحر ورومانسية مجوهرات مناسبات الكوكتيل في عشرينيات القرن الماضي. هذه القطعة المذهلة المصقولة يدوياً من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 قيراطًا، مرصّعة بالماس الأصفر وحبة زمرد مشعّة في الوسط. احفظيه للمناسبات الخاصة، وارتديه على السبابة دون مزجه مع أي مجوهرات أخرى لإبرازه.

أقراط من بوشرون

اخترنا لك كمجوهرات للعيد أقراط Quatre Hoop من بوشرون Boucheron المزينة بشكل مزخرف. تم تصميم هذه الأقراط باعتماد ظلال مختلفة من الذهب المصقول، وهي مرصّعة بالماس الفاخر.

ننصحك بارتدائها مع ملابس سهرة أنيقة باللون الأسود.

أقراط من علامة بوميلاتو

أعجبتنا أقراط M'ama Non M'ama من علامة بوميلاتو Pomellato الإيطالية الفاخرة كهدية من المجوهرات لعيد الفطر. فهي عبارة عن تصميم معاصر ملون يمزج بين الأحجار الكريمة وشبه الكريمة ليضيف أناقة للمرأة. صُنعت هذه الأقراط من الذهب الوردي والياقوت الأزرق.

ارتديه خلال فترة النهار مع قميص أبيض أنيق.

أقراط من علامة غوتشي

هذه الأقراط من علامة غوتشي Gucci مستوحاة من ألوان قوس القزح. تم تصميم هذه الأقراط من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً وتحتوي على سلاسل أنيقة معلّقة من شعار «GG» المميز للعلامة وهي مرصّعة بأحجار ملوّنة مختلفة.



سوار من علامة بوغوسيان

صُمم السوار Merveilles Icicle خفيف الوزن بتقنية وجودة عالية. ويتميز بسحر «Icicle» اللامع المرصع بحبات الماس.

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سوار من دار بولغاري

اخترنا لك سوار B. Zero 1 المميز من دار مجوهرات بولغاري Bvlgari الفاخرة. هذا السوار هو شكل مكبّر لخاتم B. Zero ومصمم من الذهب الوردي ومرصّع بحبات الماس الساحرة.

سوار من علامة كارتييه

انتقينا لك هذا السوار Clash De Cartier الذي يعد أحدث إصدارات دار كارتييه Cartier الرائدة في تصميم أفخر المجوهرات. يتمتع هذا السوار بتصميم فريد ومميّز مختلف عن الأساور الأخرى للدار، وقد تم ابتكاره من الذهب الوردي 18 قيراطًا.

قلادة من دار بولغاري

من علامة بولغاري Bvlgari، اخترنا لك قلادة Serpenti Seduttori المُصاغة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا وتتميز بتصميم لرأس ثعبان الذي يعبّر عن الحكمة والحيوية والإغواء. عيون الثعبان مرصّعة بحجر الجمشت المتألّقة.

قلادة من تشرمالينا

وقع خيارنا على قلادة My Heart Necklace من علامة تشرمالينا Charmaleena. وهي مصنوعة بأعلى المعايير من الذهب عيار 18 قيراطًا مع حجر اللازورد.

يمكنك ارتداء هذه القلادة يومياً وتنسيقها مع مختلف الأزياء سواء كانت كاجوال مثل جينز وتي شيرت أو فستاناً قصيراً ناعماً.

قلادة من دار شوبارد

انتقينا لك من دار شوبارد Chopard هذه القلادة ذات التصميم المذهل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا والمرصّع بما يزيد على 400 حبة من الماس بمختلف الأشكال.

ننصحك بتنسيقه مع فستان أسود ذي ياقة Vneck لتسليط الضوء عليها.

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