من أشهر خبراء الطعام.. 5 وصفات لعمل كعك العيد الـ"دايت"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يبحث بعضنا عن طرق لتحضير حلوى العيد دون اكتساب سعرات حرارية، وبالتالي زيادة الوزن.. "الخليج 365" يقدم لكم في السطور التالية طرق عديدة لتحضير "كعك العيد الدايت"، على طريقة أشهر خبراء الطهي في مصر من بينهم الشربيني ونجلاء الشرشابي وسالي فؤاد والشيف حسن :

-الوصفة الأولى:

المقادير:

كوبان من الدقيق الأسمر.

كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب من الحليب خالي الدسم.

300جرام من اللبنة قليلة الدسم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

الحشوة:

جوز أو عين جمل مفروم فرماً خشناً.

طريقة التحضير:

سخّني الفرن على درجة حرارة 230درجة مئوية تمهيداً لخبز الكعك فيه.

انخلي الدقيق والبيكنج باودر على قطعة من ورق الزبدة، حتى تُدخلي أكبر كميّةٍ من الهواء في ذرات الدقيق، وهذا يساعد على بقاء حبات الكعك طريّة، وهشّة من الداخل.

أخلطي السميد مع الدقيق والبكينج باودر، في طبق عميق حتى تتجانس جميع المكوّنات معاً.

أضيفي اللبنة، والحليب، والفانيلا إلى المُكوّنات الجافة، ثم ابدئي بعجن المكوّنات معاً ببطء حتى تتجانس معاً، وتتشكل لديك عجينة متماسكة، ناعمة السطح.

اتركي عجينة الكحك حتى ترتاح لمدّة نصف ساعة في مكان دافئ.

قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم؛ بحيث تزن كل كرة حوالي 80 جراماً تقريباً.

ثم ابدئي بحشوها بالجوز المفروم بكميّةٍ مناسبة، ولفّي كرات العجينة بباطن يديك حتى تغلقيها تماماً.

ادهني قالب الكحك بقليلٍ من الزيت النباتيّ، ثم ضعي كرات العجينة في قالب الكعك حتى تأخذ شكلها النهائي.

ثم أدخليها إلى الفرن المُسخن مسبقاً لمدة عشرين دقيقة حتى يتحمّر الجزء السفليّ منها، ويميل لونه إلى الذهبي.

ثم ارفعي الصينية إلى الجزء العلوي من الفرن إلى أن تأخذ اللون الذهبي الخفيف، ثم أخرجيها من الفرن.

اتركي الحكك حتى يبرد تماماً، ثم احفظيه في عبوات مغلفة بورق الزبدة، وأحكمي إغلاقها.

الوصفة الثانية:

المكوّنات:

100 جرام طحين قمح (أسمر).

نصف كوب حليب خالي من الدسم (ممكن زيادة الكمية حسب ما تحتاج العجينة).

100 جرام شوفان.

بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة سكّر بني.

خمسون جراماً من اللّوز المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

ملعقة صغيره هيل. ملعقة كبيرة بايكنج باودر.

ملعقة كبيرة نسكافيه (حسب الرغبة) ويمكن استبداله بمسحوق الكاكاو أو أيّ نكهة أخرى.

طريقة التحضير:

نخلط الطحين، الشوفان، والسكر البني، واللوز المطحون، والقرفة الناعمة، والهيل، والبايكينغ باودر، والنسكافيه، في وعاء عميق.

نضيف الزيت مع البيض ونخلط المكوّنات باليد جيّداً.

نضيف الحليب بشكل تدريجي مع الاستمرار في العجن، حتى يُصبح لدينا عجينة متماسكة من الممكن تشكيلها باليد.

نُشكل العجينة على شكل أقراص دائرية ونصفّها في صينية مدهونه بالزيت أو الزبدة، ثمّ نضعها في الفرن حتى تنضج وتحمرّ، لكن يجب أن لا تبقيها في الفرن كثيراً حتى تبقى هشّة وقرمشة.

الوصفة الثالثة:

المقادير:

كيلو دقيق

5جرام دقيق سيمولينا

50جرام سكر

10جرام روائح كعك

20جرام بيكنج باودر

400 إلى 500 جرام سمنة صفراء درجة حرارة الغرفة

200مل لبن

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*الحشوة

عجوة

ملبن

مكسرات

التقديم

سكر بودرة

خطوات التحضير:

-اخلطِ السمنة مع السكر و الدقيق السيمولينا

-ضيفي رائحة الكعك في العجان واستمرى في التقليب حتى يتجانس الخليط

-ضعِ الدقيق تدريجيا حتى يمتزج تماما

-اخلطِ العجوة مع السمنة ومكسرات و تترك جانبا مع باقي الحشوات

-ضعِ اللبن إلى العجان حتى يمتزج تماما ثم يحشى بالحشوة المفضلة لديكي حسب الرغبة

-رص في صينية الفرن ويخبز لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190 ثم يرفع و يقدم مع السكر البودرة.

الوصفة الرابعة:

المقادير:

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق كبيرة سمسم

ملعقة ريحة الكعك

كوب سمنة بلدي

كوب ماء دافيء

ملعقة خميرة جافة

ملعقة سكر أبيض

للزينة : سكر بودرة ، عجمية.

*طريقة التحضير:

-اقدحي السمن جيدا.

- ضعي الدقيق وأضيفي إليه "ريحة الكحك"، وقومي بعمل حفرة وسط الدقيق ضعي بداخلها السمسم ( نصف محمص ، أو غير محمص ، ابتعدي عن السمسم المحمص تماما ).

-ضعي الخميرة في ماء دافئ + ملعقة السكر أو عسل ثم قلبيها واتركيها لمدة ربع ساعة في درجة حرارة المطبخ.

-ضعي السمن "المقدوح" علي الدقيق وقلبي برفق واتركيها تبرد قليلا .

-أبداي بفرك العجين جيدا بيديك

- ضيفي الخميرة قليلا علي المكونات ، يمكنك إضافة نصف الكمية حسب تماسك العجينة.

- إبداي بتشكيل العجينة علي شكل كور صغيرة وقومي بنقشها ووضعها في صينية يفضل (فاتحة اللون) مدهونة بمادة دهنية .

- أدخليه فرنا ساخنا علي درجة حرارة 180 واتركيه لمده ثلث أو نصف ساعة.

- أخرجيه من الفرن ورشي عليه سكر بودرة وقدميه لأسرتك.

الوصفة الخامسة:

المقادير:

500جم دقيق أبيض

معلقة ريحة الكعك

رشة ملح

3معالق سمسم نصف تحميصة (اختياري للنكهة الحلوة)

150جرام سمنة بلدي

نصف كوب ماء فاتر

معلقة صغيرة خميرة جافة

معلقة صغيرة سكر

*طريقة التحضير:

-في وعاء يتحمل حرارة يوضع الدقيق ثم توابل الكعك ورشة الملح والسمسم و لا يقلب حتى يقدح السمن على النار ويصب على السمسم حتى يحمصه ويخرج نكهته

-يقلب حتى امتزاج كل المكونات جيدا ثم يترك على جنب حتى تجهيز الماء مع الخميرة والسكر ثم يصب قليلا على العجين اثناء العجن حتى يلم العجين.

-لا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين فيما بعد.

- "يكور" ويحشى بالعجمية او المكسرات أو الملبن أو العجوة حسب الرغبة ثم يشكل ويوضع على صواني فرن ويغطى ويترك يخمر نصف ساعة.

-يخبز على 180 لمدة نصف ساعة تقريبا.

-يرش بسكر عند التقديم.