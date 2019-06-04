أهمها زيارة الأقارب.. 5 سلوكيات علّمها لابنك في العيد

قبل عيد الفطر المبارك يقع على عاتق الأسرة تهيئة الطفل نفسيا وغرز قيم العطاء وحب الآخرين بداخله، ولذلك نقدم للآباء 5 نصائح يجب على كل أب تطبيقها مع ابنه.

صلة الرحم

اصطحاب الأطفال خلال الزيارات العائلية يرسخ لديهم مفهوم صلة الرحم، وبالتالي تكتمل فرحة العيد بزيارة الأهل.

المصروف

يجب تحفيز الطفل على استغلال مصروفه الذي يدخره لشراء ثياب العيد لطفل محتاج، وبذلك تعلمه أن الفرحة هي الشيء الوحيد الذي يزيد بحب الإيثار والمشاركة.

الإيثار

عود ابنك على مبدأ حب لأخيك ما تحب لنفسك، فعند الذهاب إلى التسوق لشراء الحلوى أو الألعاب يشترى مثلها لطفل آخر، وبذلك يتعلم الكرم والإيثار.

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الإنفاق الرشيد

لا يُنصح بأخذ المال من الأطفال، حتى لا يعتاد على الاتكال، وبدلا من ذلك يتعلم تحمل المسؤولية والإنفاق الرشيد، يمكنك توجيهه لشراء الأشياء المفيدة مثل اقتناء الكتب أو شراء غرض كان يريده من مدة.

صلاة العيد

اصطحب طفلك إلى المسجد لأداء صلاة العيد جماعة، لتعويده على تقاليد الدين الإسلامي السمحة.

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