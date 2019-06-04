هل الحصول على "العيدية" بدعة منكرة؟.. أزهري يجيب

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة، حول الحكم الفقهي الخاص بإعطاء ما يسمى بـ"العيدية" لأبنائهم، وبعض أفراد عائلتهم.

وبدوره، أوضح يسري عزام، الشيخ الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف لـ"هن"، على تلك المسألة الفقهية، قائلًا بأن "العيدية" ليست بدعة كما يدعى البعض، وتندرج تحت بند إدخال السرور على قلب مسلم، والتي تعد من أحب الأعمال إلى الله، متابعًا: "ممكن تبقى فلوس أو حلوى، وملهاش حد أدنى أو أقصى".

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أعلنت مصادر أنه سيتم متابعة استطلاع هلال شهر شوال 1440 هـ، من عدمه، عقب صلاة العشاء.

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وأعلن مفتي الجمهورية، بعد صلاة المغرب، بالأمس، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام 1440 هـ، ليكون غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء (5 يونيو 2019) هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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