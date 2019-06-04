صور| سيارة بملايين "عيدية" زوج لزوجته.. ومتابعون: "حسوا بالفقراء"

بـ4 صور متباينة، أعلنت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة بـ"الدكتورة خلود" على حصولها على "عيدية" باهظة الثمن من زوجها، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "خلود" بجوار سيارة فاهرة، مزينة بـ"شريطة حمراء"، مطلة بفستان يحمل تدرجات عدة من اللون البني، والذي تميز بأنه منقوش طويل، مع تسريحة شعر انسيابية.

وعلقت الفاشينيستا الكويتية: "باركولي.. سيارة أحلامي اليوم عيديتي.. الحمدالله الحمدالله، رولز رويس أقوى وأحلى سيارة بالعالم، وما في منها إلا واحدة بس ليا، أنا كل شي مميز ومختلف عني"، متابعة: "هذا المعنى الحقيقي للانصهار والانهيار والذوبان..يارب يارب يرزقكم كل شيء تتمنونه".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 302 ألف تسجيل إعجاب، مئات التعليقات من بينهم تعليق للفنانة الخليجية أحلام الشامسي، قائلة: "يعطيك خيرها ويكفيك شرها يارب"، فيما تنوعت بقية التدوينات بين المهنئ لها، والمعارض على "تباهيها" بهدية غالية كهذه.

ومن أبرز ما التعليقات: "حياتكم عبارة عن استعراض وتباهي بالأموال والأكل والماركات.. ليه التباهي والاستعراض كل كم يوم؟ حسوا بالفقراء شوي حرام عليكم"، و"مبروك عليكي يا خلود"، و"بيكفي تفاخر بالأموال والممتلكات".

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"الدكتورة خلود" فاشينيستا كويتية، يتابعها ما يزيد على 7 ملايين شخص في مختلف الوطن العربي، وتقدم باستمرار نصائح عن الموضة والجمال عبر "سناب شات" و"إنستجرام"، فضلًا عن مشاركة صور تجمعه بزوجها وأبنائها التوائم الثلاث.

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