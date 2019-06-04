صور| أطفال رضع يشاركون في سباق الـ5 أمتار.. والفائز عمره عام

أعمارهم لا تتعدى الأشهر، ولكنهم دخلوا في مسابقة لاختبار مهاراتهم في الحبو، وهو الحدث الذي يقام بشكل سنوي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

الأطفال الـ25 والذين تراوحت أعمارهم ما بين سبعة أشهر وعام، بدأوا في سباقهم في الطقس الحار على مضمار مفروش ببساط طوله خمسة أمتار.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، أنه عند خط النهاية جذب الآباء الأطفال بأشياء تثير انتباهم مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون، والألعاب.

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ولم يستطيع الأطفال الوصول إلى خط النهاية فبعد أن وصلوا إلى مرحلة متقدمة، جلسوا بالقرب من خط النهاية وظلوا ينظرون لما حولهم، فتشت انتباههم ولم يجتازوا خط البداية.

وفاز في السباق، الطفل إيجناس دوفيدايتيسن، الذي سيتم عامه الأول في غضون أسبوعين.

وذكرت إحدى الأمهات وهي تتحدث عن ابنها: "قوته كانت بحاجة للاختبار.. كنا نتدرب طوال العام وأردنا المشاركة (في السباق) والاستمتاع".

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