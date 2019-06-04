دراسة: إهمال تناول وجبة الإفطار يسبب أمراض القلب

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة آيوا الأمريكية، أن إهمال تناول وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأشخاص الذين يتخلون عن وجبة الصباح هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمعدل مرتين تقريبا. Advertisements وأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر من 6 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، ولم يتناولوا وجبات الإفطار كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 87%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار يوميًا. ​

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