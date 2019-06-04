بدائل صحية عن حلويات العيد لتجنب زيادة الوزن

ينتهي شهر رمضان المبارك وتبدأ الأعياد وتناول "الكحك والبسكويت"، مما يتسبب في زيادة الوزن، ولذلك قدم موقع "طب ويب"، أصنافًا من الحلويات الصحية التي تمنح الشعور بالطاقة، لتكون بدائل عن حلويات العيد.

سلطة الفواكه

تعتبر بديلا صحيا لحلويات العيد، كونها تحتوى على الفيتامينات، والمعادن والألياف الغذائية التي لا تتواجد بحلويات العيد.

السحلب أو المهلبية أو الأرز بالحليب

تحتوي هذه الأطباق من الحلوى على كمية عالية من البروتين والكالسيوم. ينصح باستخدام الحليب القليل الدسم وإضافة كمية قليلة من السكر.

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القطايف

يفضل أن تكون مشوية بالفرن وغير مقلية، ويفضل حشوها بالجوز أو الجبنة قليلة الدسم.

آيس كريم المثلج

يتميز باحتوائه على كمية أقل من السكر والسعرات الحرارية، مقارنة بالآيس كريم العادي ينصح باختيار البوظة قليلة الدسم.

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