مجموعة ألتوزارا لموسم ريزورت 2020.. مستوحاة من كلاسيكيات السبعينيات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المصمم جوزيف ألتوزارا يعشق الفن السينمائي، فغالبًا ما يستلهم تشكيلاته للأزياء من أشهر الأفلام الكلاسيكية، ولموسم ريزورت 2020 تطلع إلى فيلم "3 Women"، حكاية روبرت التمان الخيالية من بطولة 3 نساء بشخصيات مختلفة ومميزة، إحداهن امرأة مهووسة بالأناقة والقطع الفنية وأخرى بائسة وغير مبالية.

واستمد ألتوزارا لوحة ألوانه من مكان تصوير أحداث الفيلم والذي هو عبارة عن مدينة صحراوية جنوب غرب البلاد، لذلك فقد أتت غنية بالظلال الترابية مع بعض الظلال المشرقة، وتأثرت المجموعة أيضًا بنمط الريترو فكانت النتيجة تشكيلة من الصور الظلية المعانقة للجسم التي سادت خلال تلك الفترة.

وسيطرت على المجموعة البدلات التي تعد قطع العلامة التجارية الأكثر مبيعًا باستمرار، وهذه المرة أتت بشكل فضفاض ونمط غير متطابق، مثل سترة البيج المنكمشة المنسقة مع بنطلون واسع ومتدفق، والذي يأتي مزينًا بصف من الأزرار يمتد على بعد عدة بوصات من الحواف؛ ما أضفى عليه لمسة مبتكرة.

وشملت المجموعة تنورة ملتفة منسقة مع سترة قصيرة مزينة بأزرار على شكل أحجار كريمة ملونة، كما قدم فساتين متدفقة، بما في ذلك الملابس الجديدة لفساتين الأوشحة الأيقونية، وفستان شيفرون مصنوع من شرائط من الأقمشة، إلى جانب قطع خارجية من جلد الغزال و الجلد الفاخر؛ ما زاد من الطابع الغربي، وأن السبعينيات تغريها الحسية الرياضية.

كما قدم ألتوزارا حقيبة Clog المصنوعة من الخشب مثل حقيبته Espadrille، والتي تتميز بوزنها الخفيف وتصميمها المثالي لموسم العطلات.