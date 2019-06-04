ابتكار "بيجاما ذكية" تُخلِّصك من الأرق لنوم هانئ في الليل

صمَّم مهندسون أميركيون بيجاما جديدة تُعرف بـ"البيجاما الذكية"، تعمل على تهيئة الجسم ومنحه فرصة النوم بأريحية خلال الليل.

وتم تزويد البيجاما بأجهزة استشعار تراقب معدل ضربات القلب والتنفس والعوامل التي تؤثر على النوم وتسبب القلق خلال ساعات الليل.

وقال الباحثون المطورون لهذه البيجاما الذكية خلال مؤتمر الجمعية الكيميائية الأميركية، إن البيانات التي تبرزها البيجاما تعطي مرتديها وكذلك الأطباء معلومات مفيدة تساعد في تحسين أنماط النوم واكتشاف اضطراباته.

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وشدد الباحثون على أن الحصول على قدرٍ كافٍ من النوم يحمي من الإجهاد ويقي الجسم من الالتهابات والأمراض بما في ذلك أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري ويعزز التركيز والقدرات الذهنية.

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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن البيجاما الجديدة التي تم تطويرها في جامعة ماساتشوستس في أمهرست بالولايات المتحدة تحتوي على خمس رقع من النسيج الذي يتضمن مجسات منتشرة حول بطانة السترة. وهذه الرقع موصولة ببعضها البعض عن طريق خيوط نايلون فضية مغطاة بالقطن، وتعمل 4 من هذه المجسات على استشعار الضغط، مثل ضغط السرير على جسم الشخص النائم وتحديد الحركات ووضعية النوم، أما المجس الخامس فيرصد ضربات القلب والتنفس لالتقاط معدلات النوم واضطراباته.

وتنقل هذ البيانات من أجهزة الاستشعار إلى لوحة دائرة كهربائية ويمكن بعد ذلك قراءة النتائج من قبل مرتديها أو الطبيب عبر جهاز الكمبيوتر.

وما زال الأطباء يعملون على تطوير هذه البيجاما التي تتراوح أسعارها ما بين 100 و200 دولاراً أميركياً وستكون متاحة في الأسواق خلال عامين.

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